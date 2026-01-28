Kneecap to pochodzące z Irlandii trio, w którego skład wchodzą Liam Óg Ó Hannaidh, Naoise Ó Cairealláin i Jj Ó Dochartaigj, występujący pod pseudonimami Mo Chara, Móglaí Bap i DJ Próvaí. Ich debiutancki krążek "3CAG" ukazał się w 2018 roku, z czasem muzycy zaczęli wzbudzać coraz większe zainteresowanie nie tylko ze względu na swoją muzykę, ale polityczne przesłanie, jakie niosą.

Głośno zrobiło się o nich po tym, jak stacja radiowa RTÉ całkowicie zakazała emisji ich twórczości. Negatywnie wypowiadała się o nich również konserwatywna partia DUP, a Viktor Orbán zabronił im wstępu do Węgier po tym, jak zapowiedziano ich występ na festiwalu Sziget w 2025 roku.

Kneecap powracają z odpowiedzią dla przeciwników

Na swoich profilach w mediach społecznościowych, Kneecap zapowiedzieli, że już 24 kwietnia ukaże się ich kolejny album studyjny o tytule "FENIAN". Jak sami zapowiadają, na to być "przemyślana odpowiedź dla tych, którzy próbowali nas uciszyć".

"Chcieli nas zdyskredytować, nazywając Kneecap 'terrorystami' i odwołując nasze występy. To tylko zmotywowało nas do działania. Nowy album nie jest impulsywną reakcją - to przemyślana odpowiedź, a ci, którzy próbowali nas uciszyć, ponieśli porażkę" - czytamy we wpisie na Instagramie.

Brzmienie nowego albumu ma znacząco różnić się od poprzednich wydawnictw, za produkcję odpowiedzialny jest Dan Carey, który pracował m.in z Fontaines D.C. oraz Wet Leg.

Sam tytuł krążka ma wyjątkowe dla zespołu znaczenie: "'Fenian' to nazwa wojowników z irlandzkiego folkloru, później używana obraźliwie w stosunku do Irlandczyków. My używamy jej jako symbolu wszystkich, którzy odważnie mówią władzy prawdę. Po 800 latach kolonizacji chciano, żeby język irlandzki zniknął - nie zniknął. Podobnie jest z nami - nie zniknęliśmy".

Pełna tracklista albumu prezentuje się następująco:

"Éire go Deo"

"Smugglers & Scholars"

"Carnival"

"Palestine" (ft. Fawzi)

"Liars Tale"

"FENIAN"

"Big Bad Mo"

"Headcase"

"An Ra"

"Cold At The Top"

"Occupied 6"

"Gael Phonics"

"Cocaine Hill" (ft. Radie Peat)

"Irish Goodbye" (ft. Kae Tempest).

