Z kolei były redaktor "The Sun", David Yelland zwrócił uwagę na to, że brytyjska prasa wielokrotnie łączyła siły z rządzącymi, by nagłaśniać skandale wokół gwiazd, wskazując m.in. na Sex Pistols. Jego zdaniem takie ataki tylko zachęcały młodych ludzi do wspierania artystów.