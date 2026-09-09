Kevin Parker podjął stanowczą decyzję. "To jest niewłaściwe pod każdym względem"

Zdobycie autografu Kevina Parkera poza oficjalnym spotkaniem będzie od tej pory znacznie trudniejsze. Muzyk opublikował na Instagramie wiadomość, w której poprosił fanów, by nie czuli się urażeni, jeśli odmówi im podpisania płyty albo zrobienia wspólnego zdjęcia.

Decyzja nie jest wymierzona w słuchaczy Tame Impala. Jak wyjaśnił Parker, w miejscach, w których zatrzymuje się podczas trasy, coraz częściej czekają na niego osoby zajmujące się zawodowym zdobywaniem autografów, a podpisane przez artystę przedmioty szybko trafiają później do internetowej sprzedaży.

Sam muzyk przez długi czas nie przywiązywał do tego większej wagi. Jego podejście zmieniło się dopiero wtedy, gdy zauważył, że niektórzy handlarze zaczęli posługiwać się dziećmi, aby łatwiej dotrzeć do niego i otrzymać podpis.

"Wcześniej nie miałem na ten temat szczególnie mocnego zdania, ale zaczęli wykorzystywać dzieci, a to jest niewłaściwe pod każdym względem" - napisał lider Tame Impala.

Kevin Parker nie będzie wychodził do fanów po koncertach

Parker odniósł się również do spotkań organizowanych spontanicznie po występach. Podczas europejskiej części trasy przez pewien czas wychodził na parking, gdzie rozmawiał z fanami, pozował do zdjęć i podpisywał przyniesione przez nich płyty. Początkowo nie sprawiało to większych problemów, jednak z koncertu na koncert czekało na niego coraz więcej osób.

W pewnym momencie tłumy stały się tak duże, że ekipa muzyka przestała być w stanie nad nimi zapanować. Parker przyznał, że nie ma ze sobą wystarczającej liczby pracowników ochrony, aby podobne spotkania mogły odbywać się bez ryzyka zarówno dla niego, jak i dla zgromadzonych osób.

Ostatecznie współpracownicy poprosili go, by przestał wychodzić do publiczności po zakończeniu koncertów. Muzyk posłuchał ich sugestii i zapowiedział, że przynajmniej przez pewien czas nie będzie spotykał się z fanami w okolicach obiektów, w których występuje.

Lider Tame Impala prosi fanów o wyrozumiałość

Artysta starał się wyraźnie oddzielić zwykłych słuchaczy od osób, które zarabiają na handlu podpisanymi pamiątkami. Wie również, że część fanów może poczuć się rozczarowana, ponieważ przez działania zawodowych kolekcjonerów oni także stracą możliwość krótkiego spotkania z muzykiem.

Dlatego poprosił, by ewentualnej odmowy nie traktować osobiście. Na zakończenie wiadomości życzył publiczności dobrej zabawy podczas koncertów oraz bezpiecznego powrotu do domu, podkreślając tym samym, że nie zamierza budować dystansu między sobą a słuchaczami.

Tame Impala przyjedzie na Open'er Festival 2027

Kevin Parker koncertuje obecnie z materiałem z piątego albumu Tame Impala zatytułowanego "Deadbeat". Wydana w październiku 2025 roku płyta dotarła do czwartego miejsca zestawienia Billboard 200, a pochodzący z niej "Dracula" stał się jednym z największych przebojów w dotychczasowej karierze projektu. Utwór doczekał się również nowej wersji nagranej z JENNIE z grupy BLACKPINK.

Trasę promującą album zobaczą także polscy słuchacze. Tame Impala został pierwszym ogłoszonym headlinerem Open'er Festivalu 2027, a koncert projektu Kevina Parkera odbędzie się 30 czerwca na Orange Main Stage w Gdyni.