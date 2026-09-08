Kelly Osbourne nie zdawała sobie sprawy, jak wygląda. "Było widać każdą pojedynczą kość"

Po śmierci Ozzy'ego Osbourne'a jego rodzina kilkukrotnie pojawiała się publicznie, by odebrać przyznane mu pośmiertnie wyróżnienia. Uwagę internautów szybko przyciągnęła bardzo szczupła sylwetka Kelly Osbourne. Obok głosów zaniepokojenia pojawiło się wiele niewybrednych komentarzy na temat jej wyglądu.

41-latka początkowo reagowała na nie ze złością. W grudniu przypomniała krytykom, że właśnie straciła ojca, a jej życie zostało wywrócone do góry nogami. Teraz przyznaje, że za zmianą wyglądu rzeczywiście stał jej zły stan.

W rozmowie z "The Mail on Sunday" Osbourne opowiedziała o przygotowaniach do gali Grammy, podczas której oddano hołd jej ojcu. W czasie przymiarki zobaczyła swoje zdjęcie i dopiero wtedy zauważyła to, na co wcześniej zwracali jej uwagę bliscy.

"Wyglądałam jak (...) Strażnik Krypty. Powiedziałam: 'To jest przerażające. Nie wiedziałam, że tak wyglądam'. Było widać każdą pojedynczą kość mojego kręgosłupa" - wyznała.

Kelly zdecydowała się pojawić na uroczystości, choć dziś uważa, że nie była na to gotowa. Założyła perukę, która zasłaniała część jej twarzy i mocno zarysowane kości policzkowe.

"Nie byłam wtedy zdrowa" - powiedziała.

Jak tłumaczyła, sama długo nie dostrzegała zmian, ponieważ po śmierci ojca skupiała się wyłącznie na bólu. "Nie widziałam tego, co widzieli inni. Widziałam tylko rozbitą osobę" - dodała.

Kelly Osbourne odpowiada na komentarze o wadze

Kolejna fala wpisów pojawiła się po gali BRIT Awards, gdzie Kelly i Sharon Osbourne odebrały w imieniu Ozzy'ego nagrodę za całokształt twórczości. Internauci ponownie zaczęli komentować sylwetkę córki muzyka i sugerować, że stosuje leki na odchudzanie.

Osbourne w rozmowie z magazynem "Hello!" nazwała te uwagi okrutnymi. Podkreśliła, że czym innym jest troska o czyjeś zdrowie, a czym innym publiczne wyśmiewanie wyglądu osoby przechodzącej żałobę.

"Jak można radzić sobie z czymś tak okrutnym, kiedy samemu jest się w tak złym stanie?" - pytała.

Kelly Osbourne nie ukrywa, że ostatni rok zmienił także jej relacje z najbliższym otoczeniem. Część znajomych nie wiedziała, jak zachować się wobec osoby po stracie.

"Kiedy przechodzisz żałobę, ludzie nie wiedzą, jak sobie z nią radzić. Tracisz wielu przyjaciół, ale ci, którzy zostają, są prawdziwi" - stwierdziła.

Obecnie korzysta z terapii i zapewnia, że jej stan stopniowo się poprawia. Nie oczekuje jednak szybkich efektów.

"Najpierw trzeba uporządkować głowę, zanim zajmie się ciałem. Nie naprawię się w jeden dzień ani podczas jednej sesji terapeutycznej. To praca na całe życie" - powiedziała.

Córka lidera Black Sabbath zapowiedziała również produkcję dokumentalną dotyczącą żałoby i zdrowia psychicznego. Jak wyjaśniła, przez około dziesięć lat obserwowała pogarszający się stan ojca i już wtedy żyła w strachu przed jego odejściem.

Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca 2025 roku w wieku 76 lat. Kilkanaście dni wcześniej po raz ostatni wystąpił na scenie podczas pożegnalnego koncertu w rodzinnym Birmingham.