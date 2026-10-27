Kazik ostro zakpił z Filipa i Bianki Chajzerów. "Właśnie ze zgrozą dowiedziałem się"

W nagraniu opublikowanym na Instagramie 26 października Kazik Staszewski odniósł się do usługi polegającej na składaniu życzeń za opłatą. Mówił o parze oferującej takie nagrania, i choć nie wymienił w przytoczonej wypowiedzi nazwisk, jego komentarz pojawił się w czasie dyskusji o nowym przedsięwzięciu Filipa i Bianki Chajzerów.

Staszewski sprawiał wrażenie wyraźnie rozbawionego tematem, lecz użył dość dosadnego porównania: "Właśnie ze zgrozą dowiedziałem się, że jakaś para zaproponowała taką usługę, że za pieniądze będzie składać życzenia. To jest prostytucja przecież" - powiedział.

Ile kosztują nagrania od Chajzerów?

Filip i Bianka Chajzerowie uruchomili projekt "Niech żyje nam", w ramach którego można zamówić spersonalizowane życzenia wideo. Cena zależy od tego, jak szybko nagranie ma dotrzeć do odbiorcy. Standardowa realizacja, z oczekiwaniem do siedmiu dni, kosztuje 300 zł. Za wariant przyspieszony, przygotowywany w ciągu 48 godzin, trzeba zapłacić 600 zł.

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Jak opisywał "Plotek", początkowo stawki wynosiły odpowiednio 150 i 300 zł, a później zostały podwojone. Oferta obejmuje również możliwość zaproszenia Chajzerów na wydarzenie. Koszt takiego udziału jest ustalany indywidualnie.

Kazik nie był pierwszą znaną osobą, która zażartowała z płatnych życzeń. Kilka dni temu do sprawy odniósł się też Marcin Prokop. Prezenter zamieścił zdjęcie, na którym pozuje na tle wystawy przedstawiającej muskularnych, wytatuowanych więźniów w pomarańczowych strojach; "Za 200 zł możemy złożyć ci życzenia. Za (nieoddane) 500 zł możemy złożyć ci wizytę" - podpisał fotografię.