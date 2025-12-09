Kazik opublikował nocny wpis ze szpitala. "Chciałbym sprostować"

Przypomnijmy, że 4 grudnia Kazik przekazał informacje, że w trybie pilnym trafił do szpitala na Teneryfie. Lekarze podejrzewali u niego sepsę w związku z operacją usunięcia wyrostka.

"Jeśli o zdrowie moje chodzi. Chciałbym sprostować, że moje obecne dolegliwości wyniknęły z zaniedbania jakie poczyniłem a nie z powodu nieprawidłowo wykonanego zabiegu usunięcia wyrostka. Parę dni temu moje flaki były tak nieczytelne i dalekie od przejrzystości, że na skutek słabości hiszpańskiego doszło do nieporozumienia. Zabieg -powtarzam - został wykonany prawidłowo co dotarło do mnie jak zacząłem to i owo kojarzyć o co na ojomie niełatwo" - napisał Kazik.