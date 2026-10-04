Kayah żyje z nieuleczalną chorobą. 58-latka zdradziła, jak dba o formę

Kayah ma 58 lat i nadal regularnie koncertuje. Artystka wielokrotnie opowiadała o tym, jak przygotowuje się do występów i co robi, żeby utrzymać dobrą kondycję. Nie chodzi jednak wyłącznie o sylwetkę. Jej obecne nawyki są w dużej mierze związane z Hashimoto oraz wykrytymi alergiami pokarmowymi.

Wokalistka zrezygnowała z glutenu, cukru i kazeiny, czyli białka występującego w mleku. W jej jadłospisie pojawiają się przede wszystkim warzywa oraz kasze, a chleb piecze sama.

Kayah opowiedziała o zmianie diety

Odstawienie kilku grup produktów nie od razu przyniosło Kayah poprawę. W rozmowie z Plotkiem przyznała, że na początku dolegliwości stały się bardziej odczuwalne.

"Właściwie wszystkie reakcje organizmu, które chciałam w tej chwili wyleczyć, się nasiliły i nie ukrywam, że jest to trudny moment. Ale w momencie, kiedy się ma świadomość, że tak może być, człowiek zaciska zęby zwyczajnie i idzie do przodu" - mówiła.

Artystka nie twierdzi, że przestrzeganie diety zawsze przychodzi jej łatwo. W wywiadzie dla "Gali" mówiła, że życie z ciągłymi ograniczeniami bywa trudne, ale zmiany pozwalają jej lepiej radzić sobie z obrzękami i wahaniami wagi.

Dieta Kayah została dopasowana do jej alergii i problemów zdrowotnych. Samo Hashimoto nie oznacza, że każdy chory powinien odstawić gluten.

Kayah codziennie biega

Wokalistka pilnuje również aktywności fizycznej. W rozmowie z magazynem "Uroda Życia" zdradziła, że stara się biegać przez godzinę dziennie, niezależnie od samopoczucia i liczby obowiązków.

"Biegam, jak jestem zmęczona, jak jestem zła, jak nie mam czasu też. Nie istnieje wymówka" - przyznała.

Kayah nie ukrywa przy tym swojego wieku ani nie próbuje przekonywać, że upływ czasu jej nie dotyczy. Przestała jednak porównywać się z innymi i nie chce podporządkowywać życia walce o młodszy wygląd.

"Na co dzień mam gdzieś chociażby to, że się starzeję. To zaczyna mieć dla mnie znaczenie dopiero wtedy, gdy związane jest z moją pracą. Najważniejsze jest dla mnie zdrowie" - powiedziała Plejadzie.

Przed laty lekarze podejrzewali u Kayah także białaczkę, jednak diagnoza nie została ostatecznie potwierdzona. Wokalistka mówiła później, że specjalistka wykluczyła chorobę, choć przyczyna nieprawidłowych wyników nadal pozostawała niejasna.