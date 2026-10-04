Kayah żyje z nieuleczalną chorobą. 58-latka zdradziła, jak dba o formę

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Kayah od prawie dekady zmaga się z Hashimoto. Choroba oraz alergie pokarmowe zmusiły ją do zmiany jadłospisu, ale wokalistka pilnuje również regularnego ruchu. Jak przyznaje, dziś bardziej niż młody wygląd interesuje ją zdrowie.

KayahVIPHOTOEast News

Kayah ma 58 lat i nadal regularnie koncertuje. Artystka wielokrotnie opowiadała o tym, jak przygotowuje się do występów i co robi, żeby utrzymać dobrą kondycję. Nie chodzi jednak wyłącznie o sylwetkę. Jej obecne nawyki są w dużej mierze związane z Hashimoto oraz wykrytymi alergiami pokarmowymi.

Wokalistka zrezygnowała z glutenu, cukru i kazeiny, czyli białka występującego w mleku. W jej jadłospisie pojawiają się przede wszystkim warzywa oraz kasze, a chleb piecze sama.

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Kayah opowiedziała o zmianie diety

Odstawienie kilku grup produktów nie od razu przyniosło Kayah poprawę. W rozmowie z Plotkiem przyznała, że na początku dolegliwości stały się bardziej odczuwalne.

"Właściwie wszystkie reakcje organizmu, które chciałam w tej chwili wyleczyć, się nasiliły i nie ukrywam, że jest to trudny moment. Ale w momencie, kiedy się ma świadomość, że tak może być, człowiek zaciska zęby zwyczajnie i idzie do przodu" - mówiła.

Artystka nie twierdzi, że przestrzeganie diety zawsze przychodzi jej łatwo. W wywiadzie dla "Gali" mówiła, że życie z ciągłymi ograniczeniami bywa trudne, ale zmiany pozwalają jej lepiej radzić sobie z obrzękami i wahaniami wagi.

Dieta Kayah została dopasowana do jej alergii i problemów zdrowotnych. Samo Hashimoto nie oznacza, że każdy chory powinien odstawić gluten.

Kayah codziennie biega

Wokalistka pilnuje również aktywności fizycznej. W rozmowie z magazynem "Uroda Życia" zdradziła, że stara się biegać przez godzinę dziennie, niezależnie od samopoczucia i liczby obowiązków.

"Biegam, jak jestem zmęczona, jak jestem zła, jak nie mam czasu też. Nie istnieje wymówka" - przyznała.

Kayah nie ukrywa przy tym swojego wieku ani nie próbuje przekonywać, że upływ czasu jej nie dotyczy. Przestała jednak porównywać się z innymi i nie chce podporządkowywać życia walce o młodszy wygląd.

"Na co dzień mam gdzieś chociażby to, że się starzeję. To zaczyna mieć dla mnie znaczenie dopiero wtedy, gdy związane jest z moją pracą. Najważniejsze jest dla mnie zdrowie" - powiedziała Plejadzie.

Przed laty lekarze podejrzewali u Kayah także białaczkę, jednak diagnoza nie została ostatecznie potwierdzona. Wokalistka mówiła później, że specjalistka wykluczyła chorobę, choć przyczyna nieprawidłowych wyników nadal pozostawała niejasna.

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