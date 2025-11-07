Katy Perry uderza w Orlando Blooma. "Przywykłam, że mnie zawodzisz"

Już pierwsze wersy najnowszego utworu Katy Perry nie pozostawiają wątpliwości, że gwiazda mówi o własnych doświadczeniach.

"Z ręką na sercu, obiecuję, próbowałam wszystkiego. Nie chodzi o to, co zrobiłeś, ale o to, czego nie zrobiłeś. Byłeś, ale cię nie było, a ja przywykłam do tego, że mnie zawodzisz" - śpiewa artystka.

Słowa, które pojawiają się w refrenie, brzmią jak gorzka refleksja po latach prób ratowania relacji. Według fanów i komentatorów to jasne odniesienie do Orlando Blooma, z którym Perry tworzyła związek od 2016 roku.

Symboliczny teledysk utworu "Bandaids"

W reżyserii Christiana Breslauera powstał teledysk, który trudno pomylić z czymkolwiek innym w jej karierze. Perry przechodzi w nim przez serię niebezpiecznych sytuacji. To wizualne metafory emocjonalnych upadków, przez które przeszła po rozstaniu.

W jednej ze scen wokalistka zmywa naczynia i przypadkiem gubi pierścionek, który wpada do odpływu. Próba jego odzyskania kończy się skaleczeniem dłoni. Symbolika jest oczywista - strata czegoś cennego i ból, jaki zostaje po nieudanym związku.

Mimo dramatyzmu obraz kończy się subtelnie. Perry dostrzega białą stokrotkę wyrastającą z ziemi - delikatny znak nadziei. Fani interpretują to jako nawiązanie do jej córki Daisy Dove, owocu związku z Bloomem.

Powrót do szczerych tekstów

"Bandaids" to powrót Perry do bezpośredniego, szczerego stylu pisania, z jakiego słynęła przy "Firework" czy "Roar". Za produkcję odpowiadają Justin Tranter, Sean Cook, Russ Chell i Eren Cannata - nazwiska znane z hitów Lady Gagi, Dua Lipy czy Demi Lovato. Brzmienie utworu łączy gitarową energię z popową lekkością, a refren zostaje w głowie od pierwszego odsłuchania.

Jak czytamy w materiałach promocyjnych Capitol Records, "Bandaids" to piosenka dla wszystkich, którzy "żyli, kochali, przechodzili zmiany i wyszli z nich silniejsi".

Nowe życie Katy Perry

Rozstanie z Orlando Bloomem nie zatrzymało Katy Perry ani zawodowo, ani prywatnie. Artystka ruszyła w światową trasę "Lifetimes Tour", w ramach której wystąpiła również w Krakowie. Sprzedała już ponad milion biletów, a jej koncerty to połączenie spektaklu i emocji.

Wokalistka znalazła też nową miłość - aktualnie spotyka się z byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau. Bliscy gwiazdy mówią, że "jest nią oczarowany" i że łączy ich wiele wspólnych pasji i wartości.

Po Nokaucie w "The Voice of Poland" polały się łzy! TVP