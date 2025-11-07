Katy Perry uderza w Orlando Blooma. "Przywykłam, że mnie zawodzisz"
Nowy singiel Katy Perry to coś więcej niż kolejny popowy przebój. "Bandaids" to emocjonalne wyznanie, w którym artystka mówi o bólu, rozstaniu i odzyskanej sile. Premiera piosenki zbiegła się w czasie z końcem jej niemal dziesięcioletniego związku z Orlando Bloomem, co sugeruje, że utwór jest dedykowany byłemu partnerowi.
Już pierwsze wersy najnowszego utworu Katy Perry nie pozostawiają wątpliwości, że gwiazda mówi o własnych doświadczeniach.
"Z ręką na sercu, obiecuję, próbowałam wszystkiego. Nie chodzi o to, co zrobiłeś, ale o to, czego nie zrobiłeś. Byłeś, ale cię nie było, a ja przywykłam do tego, że mnie zawodzisz" - śpiewa artystka.
Słowa, które pojawiają się w refrenie, brzmią jak gorzka refleksja po latach prób ratowania relacji. Według fanów i komentatorów to jasne odniesienie do Orlando Blooma, z którym Perry tworzyła związek od 2016 roku.
Symboliczny teledysk utworu "Bandaids"
W reżyserii Christiana Breslauera powstał teledysk, który trudno pomylić z czymkolwiek innym w jej karierze. Perry przechodzi w nim przez serię niebezpiecznych sytuacji. To wizualne metafory emocjonalnych upadków, przez które przeszła po rozstaniu.
W jednej ze scen wokalistka zmywa naczynia i przypadkiem gubi pierścionek, który wpada do odpływu. Próba jego odzyskania kończy się skaleczeniem dłoni. Symbolika jest oczywista - strata czegoś cennego i ból, jaki zostaje po nieudanym związku.
Mimo dramatyzmu obraz kończy się subtelnie. Perry dostrzega białą stokrotkę wyrastającą z ziemi - delikatny znak nadziei. Fani interpretują to jako nawiązanie do jej córki Daisy Dove, owocu związku z Bloomem.
Powrót do szczerych tekstów
"Bandaids" to powrót Perry do bezpośredniego, szczerego stylu pisania, z jakiego słynęła przy "Firework" czy "Roar". Za produkcję odpowiadają Justin Tranter, Sean Cook, Russ Chell i Eren Cannata - nazwiska znane z hitów Lady Gagi, Dua Lipy czy Demi Lovato. Brzmienie utworu łączy gitarową energię z popową lekkością, a refren zostaje w głowie od pierwszego odsłuchania.
Jak czytamy w materiałach promocyjnych Capitol Records, "Bandaids" to piosenka dla wszystkich, którzy "żyli, kochali, przechodzili zmiany i wyszli z nich silniejsi".
Nowe życie Katy Perry
Rozstanie z Orlando Bloomem nie zatrzymało Katy Perry ani zawodowo, ani prywatnie. Artystka ruszyła w światową trasę "Lifetimes Tour", w ramach której wystąpiła również w Krakowie. Sprzedała już ponad milion biletów, a jej koncerty to połączenie spektaklu i emocji.
Wokalistka znalazła też nową miłość - aktualnie spotyka się z byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau. Bliscy gwiazdy mówią, że "jest nią oczarowany" i że łączy ich wiele wspólnych pasji i wartości.