Katy Perry w 2025 roku była w trasie "The Lifetimes Tour", która promowała jej najnowszy krążek "143". Choć album zebrał masę nieprzychylnych opinii, piosenkarka postanowiła wyruszyć w świat, aby pokazać go szerszemu gronu odbiorców. Projekt promują takie utwory jak "Woman's World", "I'm His, He's Mine" z Doechii czy "Lifetimes". Warto wspomnieć, że na koncercie nie zabrakło również starszych, znanych hitów wokalistki. W Krakowie, 28 października zeszłego roku, wybrzmiały numery z uwielbianego przez fanów krążka "Prism", ale i takie przeboje jak "California Gurls", "Teenage Dream", "Hot n Cold", "Last Friday Night (T.G.I.F.)" czy kultowe "I Kissed a Girl".

Choć obecnie gwiazda jest podczas festiwalowej trasy, która zakończy się dopiero 25 lipca br. w Szwajcarii, już teraz próbuje przebić się na rynku muzycznym z nowym materiałem. W międzyczasie relacja Katy Perry i byłego premiera Kanady Justina Trudeau rozkwita, a miłość dostarcza parze kolejnych uniesień.

Katy Perry zmartwiła fanów. "Co jej się stało w twarz?"

Najnowszym singlem Katy Perry (po "Bandaids") jest żywiołowy utwór "Watch It Burn", przez wielu fanów nazwany "starszym bratem" kultowego hitu wokalistki "Part Of Me". Piosenka opowiada o tłumionym gniewie, pozwoleniu sobie na odczuwanie bólu i o stawianiu siebie na pierwszym miejscu.

Jak wyjaśniała piosenkarka, utwór powstał w marcu ubiegłego roku, ale bała się go wydać ze względu na jego surowość i jasny przekaz - "Watch It Burn" traktuje o prawie do gniewu po latach tłumienia go na rzecz podejścia opartego na "miłości i świetle".

Przypomnijmy, że wcześniej Katy Perry była związana z Orlando Bloomem, z którym poznała się w 2016 roku. Historia ich relacji rozpoczęła się w dość niespotykany sposób - aktor przypadkiem zjadł burgera zamówionego przez piosenkarkę. Od tamtego momentu wokalistka i aktor byli niemal nierozłączni. W 2019 roku zaręczyli się, a rok później na świecie pojawiła się ich córka, Daisy Love. Po blisko dziewięciu wspólnych latach drogi Perry i Blooma rozeszły się, jednak wokalistka jest obecnie szczęśliwa - świadczą o tym między innymi kadry jej instagramowych postów.

Teraz wokalistka podzieliła się zdjęciami zza kulis kręcenia najnowszego klipu. Już na pierwszym zdjęciu widzimy jej twarz "po przejściach", które można śledzić w teledysku. W rzeczywistości poobijana twarz, spalona skóra i siniaki to charakteryzacja, jednak niektórzy fani nie kryli swojego zaskoczenia.

Katy Perry za kulisami teledysku do utworu "Watch It Burn" Instagram: @katyperry materiał zewnętrzny

"Czemu ona tak się trzęsie?", "Wygląda, jakby uciekła ze szpitala albo jakby ktoś ją napadł", "Katy, co jest, mam nadzieję, że to tylko do teledysku", "To kadry z klipu. Zanim zaczniecie swoje domysły, może sprawdźcie u źródła", "Pierwszy raz widzę ją w takim stanie", "Zrobili z niej potwora" - piszą snujący domysły internauci w serwisie X.