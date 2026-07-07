Katy Perry w 2025 roku była w trasie "The Lifetimes Tour", która promowała jej najnowszy krążek "143". Choć album zebrał masę nieprzychylnych opinii, piosenkarka postanowiła wyruszyć w świat, aby pokazać go szerszemu gronu odbiorców. Projekt promują takie utwory jak "Woman's World", "I'm His, He's Mine" z Doechii czy "Lifetimes". Warto wspomnieć, że na koncercie nie zabrakło również starszych, znanych hitów wokalistki. W Krakowie, 28 października zeszłego roku, wybrzmiały numery z uwielbianego przez fanów krążka "Prism", ale i takie przeboje jak "California Gurls", "Teenage Dream", "Hot n Cold", "Last Friday Night (T.G.I.F.)" czy kultowe "I Kissed a Girl".
Choć obecnie gwiazda jest podczas festiwalowej trasy, która zakończy się dopiero 25 lipca br. w Szwajcarii, już teraz próbuje przebić się na rynku muzycznym z nowym materiałem. W międzyczasie relacja Katy Perry i byłego premiera Kanady Justina Trudeau rozkwita, a miłość dostarcza parze kolejnych uniesień.
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Najnowszym singlem Katy Perry (po "Bandaids") jest żywiołowy utwór "Watch It Burn", przez wielu fanów nazwany "starszym bratem" kultowego hitu wokalistki "Part Of Me". Piosenka opowiada o tłumionym gniewie, pozwoleniu sobie na odczuwanie bólu i o stawianiu siebie na pierwszym miejscu.
Jak wyjaśniała piosenkarka, utwór powstał w marcu ubiegłego roku, ale bała się go wydać ze względu na jego surowość i jasny przekaz - "Watch It Burn" traktuje o prawie do gniewu po latach tłumienia go na rzecz podejścia opartego na "miłości i świetle".
Przypomnijmy, że wcześniej Katy Perry była związana z Orlando Bloomem, z którym poznała się w 2016 roku. Historia ich relacji rozpoczęła się w dość niespotykany sposób - aktor przypadkiem zjadł burgera zamówionego przez piosenkarkę. Od tamtego momentu wokalistka i aktor byli niemal nierozłączni. W 2019 roku zaręczyli się, a rok później na świecie pojawiła się ich córka, Daisy Love. Po blisko dziewięciu wspólnych latach drogi Perry i Blooma rozeszły się, jednak wokalistka jest obecnie szczęśliwa - świadczą o tym między innymi kadry jej instagramowych postów.
Teraz wokalistka podzieliła się zdjęciami zza kulis kręcenia najnowszego klipu. Już na pierwszym zdjęciu widzimy jej twarz "po przejściach", które można śledzić w teledysku. W rzeczywistości poobijana twarz, spalona skóra i siniaki to charakteryzacja, jednak niektórzy fani nie kryli swojego zaskoczenia.
"Czemu ona tak się trzęsie?", "Wygląda, jakby uciekła ze szpitala albo jakby ktoś ją napadł", "Katy, co jest, mam nadzieję, że to tylko do teledysku", "To kadry z klipu. Zanim zaczniecie swoje domysły, może sprawdźcie u źródła", "Pierwszy raz widzę ją w takim stanie", "Zrobili z niej potwora" - piszą snujący domysły internauci w serwisie X.