Kate Bush w żałobie. W tragicznym wypadku straciła bliską osobę

25 grudnia w ramach corocznej tradycji, na morze w Budleigh Salterton wypłynęły dziesiątki pływaków. Celebracja szybko zmieniła się jednak w ciężką akcję ratunkową. Mieszkańcy relacjonowali, że tego dnia w popularnym miejscu do kąpieli panowały najgorsze warunki od lat. Dwóch mężczyzn zaginęło na morzu. Mimo interwencji straży przybrzeżnej, do tej pory nie udało się ich odnaleźć. Jednym z nich był Matthew Upham, właściciel sklepu z antykami i bliski, wieloletni przyjaciel piosenkarki Kate Bush.

Kate Bush w żałobie. Opublikowała poruszający wpis

Artystka na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikowała poruszający wpis, w którym oddała hołd przyjacielowi: "Matthew Upham był jednym z pływaków, którzy zaginęli w morzu w Devon w Boże Narodzenie. Matthew był jednym z moich najdroższych przyjaciół. Znałam go od trzydziestu lat. Był kimś, kto poruszał każdego, kogo spotkał - niezwykle życzliwy, uważny, pełen życia i ogromnie zabawny. Jego rodzina jest zdruzgotana, podobnie jak wielu jego przyjaciół, w tym ja".

Bush podkreślała, że mężczyzna bardzo lubił pływać oraz miał wielką pasję do kajakarstwa.

"To ogromna tragedia, że stracił życie w ten sposób. Świat stracił kogoś niezwykle wyjątkowego. Dziękuję, Matthew, że byłeś jednym z najlepszych przyjaciół, jakich można mieć" - czytamy.

Kate Bush - kariera

Kate Bush na scenie zadebiutowała w 1978 roku z krążkiem "The Kick Inside". Na przestrzeni lat wylansowała hity takiej jak "Wuthering Heights", "Running Up That Hill" czy "Army Dreamers" oraz współpracowała m.in. z Peterem Gabrielem, Princem i Davidem Gilmourem. Jej ostatni album studyjny "50 Words for Snow" ukazał się w 2011 roku. Po tym artystka niemal zupełnie zniknęła z przestrzeni publicznej, sporadycznie realizując kolejne projekty.

W 2022 roku, po premierze 4. sezonu "Stranger Things", przebój "Running Up That Hill", który usłyszeć możemy w popularnej produkcji Netflixa, powrócił na listę Billboard 200 i otrzymał drugie życie. Od tamtego momentu fani domagają się powrotu piosenkarki, która dość ostrożnie podchodzi do próśb. Jesienią 2024 roku zapowiedziała jednak, że chciałaby w przyszłości wydać kolejny album.

