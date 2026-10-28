Katarzyna Nosowska znalazła mężowi nową partnerkę. To jej bliska przyjaciółka

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Katarzyna Nosowska zaskoczyła Kubę Wojewódzkiego wyznaniem dotyczącym swojej śmierci. Gdyby odeszła przed mężem, chciałaby, aby Paweł Krawczyk ułożył sobie życie z Agatą Kuleszą. Wokalistka ma konkretne powody, by wskazać właśnie aktorkę.

Katarzyna NosowskaAliaksandr ValodzinEast News

"Agata jest fajna, Paweł jest fajny" - zaczęła Nosowska, gdy Wojewódzki przypomniał jej o nietypowym planie na przyszłość męża. Artystka nie wycofała się ze swoich wcześniejszych słów. Wyjaśniła, dlaczego jej zdaniem Krawczyk i Kulesza nie musieliby zaczynać znajomości od zera.

"Znają się, wiedzą o sobie dużo, więc nie musieliby tego takiego CV do siebie wystosowywać, oczywiście pełnego przekłamań. Po prostu na czysto, on byłby sam, ona by była sama" - mówiła.

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Katarzyna Nosowska i Agata Kulesza znają się od dzieciństwa

Wybór aktorki nie był przypadkowy. Nosowska i Kulesza wychowały się na tym samym osiedlu w Szczecinie, a ich przyjaźń zaczęła się, zanim którakolwiek z nich myślała o karierze. Później razem wyjechały do Warszawy, gdzie Kulesza starała się o przyjęcie do szkoły teatralnej.

Przez lata pozostawały blisko mimo pracy i zmian w życiu prywatnym. Nosowska wspierała przyjaciółkę również w czasie rozwodu. Kulesza zna więc nie tylko samą wokalistkę, lecz także jej męża, z którym ta związana jest od ponad dwóch dekad.

Deklaracja padła pół żartem, ale Nosowska nie ukrywała, że taka wizja naprawdę jej odpowiada.

Katarzyna Nosowska nie chce mieć nagrobka

Rozmowa o przyszłości Pawła Krawczyka nie była jedynym momentem, w którym pojawił się temat śmierci. Wojewódzki zapytał wokalistkę, co chciałaby mieć napisane na nagrobku. Okazało się, że nie życzy sobie ani napisu, ani samej płyty.

"Nic. Ja bym chciała w ogóle nie mieć żadnej płyty. W sensie nagrobkowej" - odpowiedziała.

Gdy gospodarz programu zastanawiał się, gdzie w takim razie miałby zapalić jej świeczkę, Nosowska odparła: "Nigdzie. Właśnie chciałabym, żebyś zapomniał o mnie".

Wizyta w programie była związana z premierą nowego albumu Nosowskiej, jednak Wojewódzki tradycyjnie nie ograniczył rozmowy do muzyki. Zapytał też piosenkarkę, czy kiedykolwiek uważała go za atrakcyjnego. "Nie. Nie no, nigdy" - usłyszał.

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