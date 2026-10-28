Katarzyna Nosowska znalazła mężowi nową partnerkę. To jej bliska przyjaciółka

"Agata jest fajna, Paweł jest fajny" - zaczęła Nosowska, gdy Wojewódzki przypomniał jej o nietypowym planie na przyszłość męża. Artystka nie wycofała się ze swoich wcześniejszych słów. Wyjaśniła, dlaczego jej zdaniem Krawczyk i Kulesza nie musieliby zaczynać znajomości od zera.

"Znają się, wiedzą o sobie dużo, więc nie musieliby tego takiego CV do siebie wystosowywać, oczywiście pełnego przekłamań. Po prostu na czysto, on byłby sam, ona by była sama" - mówiła.

Katarzyna Nosowska i Agata Kulesza znają się od dzieciństwa

Wybór aktorki nie był przypadkowy. Nosowska i Kulesza wychowały się na tym samym osiedlu w Szczecinie, a ich przyjaźń zaczęła się, zanim którakolwiek z nich myślała o karierze. Później razem wyjechały do Warszawy, gdzie Kulesza starała się o przyjęcie do szkoły teatralnej.

Przez lata pozostawały blisko mimo pracy i zmian w życiu prywatnym. Nosowska wspierała przyjaciółkę również w czasie rozwodu. Kulesza zna więc nie tylko samą wokalistkę, lecz także jej męża, z którym ta związana jest od ponad dwóch dekad.

Deklaracja padła pół żartem, ale Nosowska nie ukrywała, że taka wizja naprawdę jej odpowiada.

Katarzyna Nosowska nie chce mieć nagrobka

Rozmowa o przyszłości Pawła Krawczyka nie była jedynym momentem, w którym pojawił się temat śmierci. Wojewódzki zapytał wokalistkę, co chciałaby mieć napisane na nagrobku. Okazało się, że nie życzy sobie ani napisu, ani samej płyty.

"Nic. Ja bym chciała w ogóle nie mieć żadnej płyty. W sensie nagrobkowej" - odpowiedziała.

Gdy gospodarz programu zastanawiał się, gdzie w takim razie miałby zapalić jej świeczkę, Nosowska odparła: "Nigdzie. Właśnie chciałabym, żebyś zapomniał o mnie".

Wizyta w programie była związana z premierą nowego albumu Nosowskiej, jednak Wojewódzki tradycyjnie nie ograniczył rozmowy do muzyki. Zapytał też piosenkarkę, czy kiedykolwiek uważała go za atrakcyjnego. "Nie. Nie no, nigdy" - usłyszał.