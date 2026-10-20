Katarzyna Nosowska przeżywa trudne chwile. W jednym dniu pożegnała dwa ukochane psy. "Los bije na oślep"

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Katarzyna Nosowska przekazała do mediów społecznościowych przykre wieści. Wokalistka jednego dnia pożegnała dwa ukochane pupile - Jadzię i Manię. Opublikowała zdjęcia piesków i podzieliła się ogromnym bólem. W komentarzach nie zabrakło słów otuchy.

Katarzyna Nosowska w kolorowym stroju na jasnej sofie, w tle zielone rośliny doniczkowe
Katarzyna Nosowska poinformowała o odejściu swoich dwóch pupiliGalazka DariuszAKPA

Katarzyna Nosowska, wokalistka solowa i frontmanka kultowego zespołu Hey, w ostatnim tygodniu walczyła o zdrowie dwóch ukochanych suczek. W poniedziałkowy ranek w swoich mediach społecznościowych przekazała przykre wieści o odejściu jednej z nich. "Jadzi już nie ma..." - można było przeczytać na Instagramie.

Katarzyna Nosowska pożegnała dwa ukochane pieski jednego dnia. "Los bije na oślep"

Jeszcze tego samego dnia, kilka godzin później, artystka pożegnała drugiego pupila. "Mania odeszła też... Los bije na oślep. Ostatni tydzień był walką o obie. Odeszły jednego dnia. Jadzia rano, Mania wieczorem. Nie wiem, czemu się poruszam, bo nie mam już serca" - napisała w żałobnym poście, publikując zdjęcia piesków.

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Nosowską w trudnych chwilach wsparli zarówno fani, jak i koledzy z branży

Pod poruszającymi postami Nosowskiej błyskawicznie pojawiły się dziesiątki komentarzy, w których fani złączyli się z artystką w bólu. "Nie mogły żyć bez siebie, a chciały wspólnie wylegiwać się na mięciutkich obłoczkach. Przytulam mocno", "W twoim sercu będą na zawsze! Miały najcudowniejszy dom!", "Tej pustki i straty nie zrozumie nikt, kto nie kochał bezgranicznie swojego zwierzaka. Łącze się w bólu", "Strasznie, strasznie mi przykro", "Podwójna tragedia… Szczerze współczuję" - czytamy.

Nie zabrakło także wspierających komentarzy od kolegów i koleżanek wokalistki ze świata show-biznesu. "Kasiu!!! Serce mi pękło. Trzymaj się jakoś" - napisała Kayah. "Przytulam najmocniej" - dodała Cleo. "Niemożliwe" - skwitowała Kasia Lins. "Cóż to musi być za pustka, trzymaj się. Mój kot Saszeta się nimi tam zaopiekuje" - wyznał Mariusz Kałamaga. "Biedni, całusy" - dodała od siebie Natalia Przybysz.

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