Przypomnijmy, że w ostatnim czasie kariera jednego z najpopularniejszych raperów na świecie weszła w ostry zakręt. Kanye West - znany także jako Ye - mierzył się z sądowymi oskarżeniami, wywoływał medialne burze, otwarcie wygłaszał antysemickie komentarze i podziw dla szkodliwych ideologii. Kontrowersje kosztowały go zerwane kontrakty sponsorskie z czołowymi markami.

Na początku 2026 r. Amerykanin opublikował na łamach "The Wall Street Journal" oficjalne przeprosiny za swoje wypowiedzi, a w wywiadzie dla "Vanity Fair" wyznał, że w 2025 roku przeszedł kilkumiesięczny epizod maniakalny, który doprowadził go do "utraty kontaktu z rzeczywistością". Raper zapewnił, że jest w trakcie leczenia.

Kanye West bez zgody na wjazd do Wielkiej Brytanii

West zapowiedział, że w wakacje po ponad dekadzie zamierza powrócić do Europy z serią koncertów promującą wypuszczoną pod koniec marca płytą "Bully". Singel "Father" nagrany z Travisem Scottem w ciągu 10 dni zanotował ponad 13 mln odsłon.

Jednym z przystanków miał być Wireless Festival w Londynie (10-12 lipca). Gdy ogłoszono, że West będzie główną gwiazdą imprezy, ze sponsoringu wycofały się niektóre marki, w tym koncern Pepsi. Specjalne oświadczenie w CNN wystosował też premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, który uznał, że zaproszenie rapera jest "bardzo niepokojące".

Teraz brytyjski resort spraw wewnętrznych (Home Office) przekazał stacji BBC, że złożony w poniedziałek przez Kanye Westa wniosek o zezwolenie na wjazd na terytorium Wielkiej Brytanii został odrzucony. W uzasadnieniu podkreślono, że decyzja o odmowie wydania zezwolenia została podjęta ze względu na to, że obecność Westa nie leżałaby w interesie publicznym.

Rząd ma prawo zakazać obcokrajowcom wjazdu do Wielkiej Brytanii, jeśli ich obecność nie jest uznawana za "sprzyjającą dobru publicznemu". Zakaz może zostać wydany osobiście przez ministra spraw wewnętrznych. Jak wyjaśniają brytyjskie media, wytyczne rządowe stanowią, że zazwyczaj dotyczy on poważnych kwestii, takich jak bezpieczeństwo narodowe, zbrodnie wojenne, korupcja lub ekstremizm.

Po tym komunikacie organizatorzy Wireless Festival zdecydowali się odwołać całą imprezę - West miał być główną gwiazdą wszystkich trzech wieczorów. Nazywany przez media "upadłym gwiazdorem" Ye wciąż ma nadzieję na dialog ze społecznością żydowską w Wielkiej Brytanii.

