Przypomnijmy, że w 2016 roku u Kanyego Westa zdiagnozowano chorobę afektywną dwubiegunową. Potem muzyk stwierdził, że nie zgadza się z tą diagnozą. Zaczął uważać, będąc pod opieką lekarzy, iż ma autyzm. Swoje kontrowersyjne zachowania zaczął teraz tłumaczyć skutkami choroby i zwrócił się do osób, które zranił.

Kanye West się kaja. Postanowił wytłumaczyć swoje zachowanie

"Moja żona zabrała mnie do lekarza, bo powiedziała, że coś w tej mojej osobowości nie wskazuje na chorobę afektywną dwubiegunową. Ona widziała już wcześniej chorobę afektywną dwubiegunową. Okazało się, że tak naprawdę mam autyzm" - stwierdził Ye w podkaście "The Download" w zeszłym roku. Teraz muzyk, bogatszy o wiedzę o chorobie, znów tłumaczy swoje zachowanie.

Raper opublikował obszerne ogłoszenie w "Wall Street Journal", w którym publicznie przeprosił za swoje wcześniejsze antysemickie i gorszące wypowiedzi. W opublikowanym 26 stycznia br. tekście wokalista szczegółowo opisał swoje zachowanie z ostatnich lat. Zdradził nawet, że przeszedł "czteromiesięczny epizod maniakalny o charakterze psychotycznym, paranoicznym i impulsywnym, który zniszczył jego życie". Dodał, że w tamtym okresie zdarzały się momenty, gdy "nie chciał już żyć".

West dodał również, że na długo stracił kontakt z rzeczywistością. Odniósł się również do wcześniejszej opinii jego byłej partnerki, Bianki Censori, która zasugerowała autyzm. Artysta przypomniał, że choruje na chorobę afektywną dwubiegunową typu pierwszego, choć jeszcze na początku 2025 roku publicznie podważał tę diagnozę, twierdząc, że "to raczej kwestia autyzmu".

"Choroba dwubiegunowa ma własny system obronny. To zaprzeczenie. Gdy jesteś w manii, nie myślisz, że jesteś chory. Wydaje ci się, że wszyscy inni przesadzają. Czujesz, że widzisz świat wyraźniej niż kiedykolwiek, a w rzeczywistości całkowicie tracisz nad nim kontrolę" - wyznał w oświadczeniu.

"Powiedziałem i zrobiłem rzeczy, których głęboko żałuję. Najgorzej traktowałem ludzi, których kocham najbardziej. Przeszliście przez strach, dezorientację, upokorzenie i wyczerpanie związane z próbą kochania kogoś, kto chwilami był nie do poznania. Patrząc wstecz, oderwałem się od samego siebie" - dodał muzyk.

