"Nie będzie tego koncertu. Za parę godzin przekażemy informację w tej sprawie organizatorowi. Nasi prawnicy przygotowują pismo w tej sprawie" - zacytowała anonimowego informatora ze Stadionu Śląskiego katowicka "Gazeta Wyborcza".

Kanye West nie przyjedzie do Polski. Oficjalny komunikat o odwołaniu koncertu

Tuż po godz. 16 pojawiło się lakoniczne oświadczenie podpisane przez Adama Strzyżewskiego, dyrektora Stadionu Śląskiego. Przekazał on, że koncert Kanyego Westa nie odbędzie się "z przyczyn formalno-prawnych". Wydarzenie było planowane na 19 czerwca.

Jeszcze dzień wcześniej organizatorzy - Hałas - przekazali informacje o warunkach przedsprzedaży biletów na to wydarzenie. Wejściówki miały trafić do przedsprzedaży 20 kwietnia o godz. 12.

Część internautów pod wpisem Stadionu Śląskiego z informacją o przyjeździe Westa przypomniało o kontrowersjach towarzyszących raperowi w ostatnich latach. Stanowcze stanowisko przedstawiła też ministra kultury Marta Cienkowska. W jej ocenie zachowania Westa to "świadome przekraczanie granic i normalizowanie nienawiści".

Kanye West - kontrowersje i skandale

W ostatnim czasie amerykański gwiazdor - znany także jako Ye - mierzył się z sądowymi oskarżeniami, wywoływał medialne burze, otwarcie wygłaszał antysemickie komentarze i podziw dla szkodliwych ideologii. Kontrowersje kosztowały go zerwane kontrakty sponsorskie z czołowymi markami.

Na początku 2026 r. Amerykanin opublikował na łamach "The Wall Street Journal" oficjalne przeprosiny za swoje wypowiedzi (w formie płatnego ogłoszenia), a w wywiadzie dla "Vanity Fair" wyznał, że w 2025 roku przeszedł kilkumiesięczny epizod maniakalny, który doprowadził go do "utraty kontaktu z rzeczywistością". Raper zapewnił, że jest w trakcie leczenia.

West zapowiedział, że w wakacje po ponad dekadzie zamierza powrócić do Europy z serią koncertów promującą wypuszczoną pod koniec marca płytą "Bully". Singel "Father" nagrany z Travisem Scottem w ciągu dwóch tygodni zanotował ponad 15 mln odsłon.

W ostatnim czasie brytyjskie władze nie wydały zgody na przyjazd Westa do tego kraju (po tym odwołano trzydniowy Wireless Festival w Londynie). Po sprzeciwie lokalnych władz Marsylii, Kanye odwołał swój koncert w tym mieście.

Awantura na planie „Must Be The Music”. Dawid Kwiatkowski wyprosił widza ze studia Polsat Promocja