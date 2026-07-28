Kora i Kamil Sipowicz przez blisko 40 lat był w nieformalnym związku. Filozof, poeta i pisarz poślubił wokalistkę grupy Maanam i jurorkę telewizyjnego show "Must Be The Music" w Polsacie w grudniu 2013 r. Gwiazda była już poważnie chora - zdiagnozowano u niej raka jajnika z przerzutami.

Świadkami na ślubie byli Małgorzata Kittel i Mateusz Jackowski, syn Kory z małżeństwa z Markiem Jackowskim, zmarłym w maju 2013 r. gitarzystą i głównym kompozytorem grupy Maanam.

Kamil Sipowicz jest podpisany jako współautor takich piosenek, jak m.in. "Derwisz", "Wieje piaskiem od strony wojny", "Puerto Rico", "Hotel Nirwana", "Owady podniosły skrzydła do lotu" czy "Bądź ostrożny". Po śmierci Kory zaangażował się w sprawy związane z upamiętnieniem wokalistki grupy Maanam .

Kora: Wyjątkowa kobieta, żona, matka, siostra, babcia, przyjaciółka. Ikona wolności

"Wielka artystka, piosenkarka, poetka, malarka. Wyjątkowa kobieta, żona, matka, siostra, babcia, przyjaciółka. Ikona wolności. Zawsze bezkompromisowa w dążeniu do prawdy. Zaangażowana w ruch hipisowski, w działalność pierwszej Solidarności, w budowę demokracji i ruchy kobiece. Kora tworzyła pewną epokę, która wraz z jej odejściem kończy się" - tak wokalistkę Maanamu zapamiętali jej bliscy.

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Uroczystości pogrzebowe Kory odbyły się w obrządku świeckim. Pogrzeb wokalistki odbył się 8 sierpnia 2018 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Na płycie są dwa napisy: Kora i rok urodzenia wraz ze znakiem nieskończoności.

W ósmą rocznicę śmierci Kamil Sipowicz odwiedził grób swojej żony. W mediach społecznościowych pokazał zdjęcie z cmentarza, dodając tylko dopisek "8". Jako oprawę muzyczną wpisu umieścił utwór "Samotność mieszka w pustych oknach" Maanamu.

Wyjątkowym miejscem dla Kory i jej najbliższych był dom w Bliżowie - tam spędziła ostatnie lata swojego życia.

"Tu jest Kory ołtarzyk, a zarazem drugi grób w pewnym sensie, bo żeśmy tu dużo rozsypali prochów Kory. Zasadziłem tutaj daturę. To jest roślina czarownic. Kora była czarownicą i czarodziejką" - opowiadał Kamil Sipowicz w programie "Dzień Dobry Wakacje".