Już nie tylko fani, ale i bliscy Ariany Grande martwią się o jej zdrowie. "Poprosiliśmy ją, żeby zrobiła sobie przerwę"

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Ariana Grande ogłosiła ostatnio, że po zakończeniu wyczekanej trasy "Eternal Sunshine Tour" zamierza nie tylko odpocząć od koncertowania, lecz całkiem zniknąć z show-biznesu. Zagraniczne media dotarły do bliskich osób z otoczenia 33-latki, które twierdzą, że komentarze w sieci mocno wpływają na artystkę. Za kulisami ma trwać walka o jej zdrowie i samopoczucie. "Poprosiliśmy ją, żeby zrobiła sobie przerwę" - dowiadujemy się od jednego z informatorów.

Ariana Grande w eleganckiej, cekinowej sukni z upiętymi włosami rozmawia z osobą poza kadrem, w tle publiczność.
Ariana Grande niepokoi swoich fanów i bliskich JC Olivera/WWD via Getty ImagesGetty Images

Ariana Grande w ostatni dzień lipca wydała swój ósmy album "petal" i ponownie znalazła się pod lupą internautów. W związku z nowym teledyskiem promującym wydawnictwo i wciąż trwającymi koncertami fani zaczęli znów dyskutować o jej wyraźnie widocznym kiepskim samopoczuciu oraz niepokojącym wyglądzie - piosenkarka wygląda na wychudzoną, ma wystające kości i zdaniem wielu jest na skraju wycieńczenia. W związku z nasilającymi się komentarzami ogłosiła, że po zakończeniu trasy "Eternal Sunshine Tour" zamierza odpocząć od blasku fleszy i publicznych wystąpień.

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Weronika Figiel
Weronika Figiel

Ariana Grande zapowiedziała przerwę od wystąpień publicznych. To nie była "impulsywna decyzja"

3 sierpnia amerykańska gwiazda zagrała pierwszy koncert po ogłoszeniu planowanej przerwy - w Chicago. Po tym, jak spostrzegła w sieci sporo pytań i komentarzy wyrażających niepokój, postanowiła wyjaśnić fanom, jakie powody stoją za jej trudną decyzją. W pewnym momencie zatrzymała koncert, aby odczytać przygotowane przemówienie.

"Ogłoszenie, które pojawiło się wczoraj, nie było nagłą reakcją ani impulsywną decyzją. Zaplanowałam to po cichu już dawno temu" - powiedziała piosenkarka. Dodała po chwili, że zamierza zniknąć z powodu "ciągłej presji opinii publicznej". Jednocześnie, aby uspokoić wiernych słuchaczy, podkreśliła, że "negatywne opinie nie psują jej życia".

Bliscy Ariany Grande też zaczęli martwić się o jej zdrowie. "Poprosiliśmy ją, żeby zrobiła sobie przerwę"

Teraz jedna z osób z bliskiego otoczenia 33-latki przekazała anonimowy komentarz do gazety "Daily Mail", z którego dowiadujemy się, że rodzina i przyjaciele Ariany również są zaniepokojeni jej stanem. Już nie tylko fani martwią się o kondycję fizyczną i psychiczną gwiazdy, lecz także jej najbliżsi.

Źródło "Daily Mail" podkreśla, że to rodzina wręcz błaga gwiazdę o to, aby odsunęła się od zawodowych obowiązków i zrobiła sobie przerwę. Bliscy maja być zdesperowani w walce o zdrowie i bezpieczeństwo artystki. "Poprosiliśmy ją, żeby zrobiła sobie przerwę. Właściwie to błagaliśmy ją o to, naprawdę bardzo. Bardzo, bardzo mocno. Nie chodzi o dzień czy dwa, ale o prawdziwą przerwę. Nie czuje się dobrze. Jest niespokojna i nie śpi" - przekazał informator.

Informatorzy z otoczenia Ariany Grande przekazują, że chciałaby "ukryć się" przed mediami

Kolejna osoba z otoczenia wokalistki dodała, że Ariana Grande czyta komentarze pojawiające się w internecie i mocno bierze je do siebie. Wówczas tworzy się błędne koło - skrajne wyczerpanie i niepokojący wygląd gwiazdy są krytykowane, a ta popada w jeszcze kompleksy i nakłada na siebie jeszcze więcej obowiązków. "Wszystkie plotki na temat jej samopoczucia i zdrowia naprawdę wpłynęły na jej zdrowie psychiczne do tego stopnia, że musi się wycofać się w cień. Od dłuższego czasu czuje, że nie jest sobą" - dowiadujemy się z "Daily Mail".

Inni bliscy artystki zaznaczają, że Grande najchętniej schowałaby się przed mediami na zawsze. "Chce uciekać i ukryć się gdzieś w mysiej dziurze. Nie ma pojęcia, jak z tym wszystkim walczyć" - informują. "Ariana jest wyczerpana zmaganiami z opinią publiczną i z jej wizerunkiem. To jak zapętlenie się w chomiczym kole. Ona potrzebuje przerwy" - dodaje kolejna osoba.

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