Justin Bieber bawi się w klubie bez żony Hailey. "Jest z nim coraz gorzej"

Justin Bieber i Hailey Bieber są rodzicami Jacka Bluesa Biebera, jednak relacja małżeństwa, według wielu internautów, opiera się ostatnio na niechęci wokalisty do swojej małżonki. Fani pary doszukują się od kilku miesięcy dziwnych reakcji Biebera, które jasno mówią o braku szacunku do Hailey.

Fani Justina Biebera martwią się o jego stan psychiczny. "Jednak umie się bawić"

Choć media doszukują się negatywów w zachowaniu artysty, ten nie zwalnia tempa. Jego ostatni album, "SWAG", został wydany niespodziewanie, a pomimo tego uplasował się na 2. miejscu prestiżowej listy "Billboard 200". Wygląda na to, iż gwiazdor postanowił hucznie uczcić ostatnie sukcesy.

Justin Bieber został zauważony w klubie Zouk w West Hollywood. Piosenkarz wybrał się na imprezę ze znajomymi, lecz paparazzi nie dopatrzyli się u jego boku Hailey, czyli żony 31-latka. W trakcie imprezy gwiazdor zdecydował się zrzucić z siebie koszulkę i odsłonić klatę. Ponadto fani zauważyli, iż w ręku Biebera pojawiła się butelka z silnym alkoholem, którego nie brakowało również na stołach przed bawiącym się towarzystwem.

"Niby taki 'zmęczony' i płaczący na zdjęciach, a jednak umie się bawić", "I dobrze, zasługuje na chwilę relaksu", "Gruba impreza", "Jest z nim coraz gorzej" - komentują internauci w serwisie X, gdzie pojawiło się wiele zdjęć z imprezowego wydarzenia.

