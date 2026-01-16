Oskarżenia dotyczą wydarzeń, które miały mieć miejsce kilka lat temu w rezydencjach Iglesiasa na Karaibach. Zawiadomienie do służb wpłynęło 5 stycznia. Szczegóły śledztwa nie zostały ujawnione, ale władze potwierdziły, że sprawą zajmuje się prokuratura przy Audiencia Nacional, najwyższym sądzie karnym w Hiszpanii.

Jak podały hiszpańskie media, kobiety były zatrudnione w 2021 roku przez około dziesięć miesięcy w posiadłościach Iglesiasa w Republice Dominikany oraz na Bahamach - jedna z nich jako fizjoterapeutka, druga jako pomoc domowa. Oskarżyły gwiazdora o molestowanie i presję o charakterze seksualnym.

Oskarżające twierdziły, że miały być regularnie wzywane do sypialni muzyka, nakłaniane do dotyku i pocałunków, a wszystkiemu towarzyszył strach przed utratą pracy. Pojawiły się również informacje o nadużyciach fizycznych i słownych. Dodatkowo kobiety miały pracować nawet po 16 godzin dziennie, bez dni wolnych. Według portali elDiario i Univision, oskarżenia są poparte dowodami, takimi jak bilingi telefoniczne, zdjęcia i dokumentacja medyczna.

Julio Iglesias odpowiada na zarzuty. "Całkowicie fałszywe"

Początkowo artysta nie odnosił się do oskarżeń, jednak przełożona pracowników muzyka nazwała zeznania kobiet "bzdurami", opisując Iglesiasa jako człowieka skromnego, hojnego i pełnego szacunku wobec kobiet. Jej słowa potwierdziły inne osoby z otoczenia Iglesiasa.

Teraz gwiazdor postanowił sam zabrać głos. Oświadczenie przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Z głębokim smutkiem odpowiadam na oskarżenia wysunięte przez dwie osoby, które wcześniej pracowały w moim domu. Zaprzeczam, jakobym kiedykolwiek dopuścił się nadużyć, przymusu lub braku szacunku wobec jakiejkolwiek kobiety. Te oskarżenia są całkowicie fałszywe i napawają mnie wielkim smutkiem" - napisał.

"Nigdy nie doświadczyłem takiej wrogości, ale wciąż mam siłę, by ujawnić ludziom całą prawdę i bronić swojej godności przed tą niesprawiedliwością" - przekazał dalej. Podziękował też tym, którzy wciąż są przy nim. "Nie mogę zapomnieć o wielu mi osobach, które przesłały mi wiadomości pełne miłości i lojalności. Znalazłem w nich wielkie pocieszenie" - dodał.

