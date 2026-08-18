Bugs szykują premierę singla "Head Noise". Przy okazji zapowiedzi nowej muzyki Jordan Brunoli opublikował osobisty wpis o swoim stanie zdrowia.

U muzyka w 2025 roku zdiagnozowano raka jelita grubego w czwartym stadium. Choroba zaatakowała również wątrobę i węzły chłonne. Brunoli przeszedł operację usunięcia części jelita oraz rozpoczął chemioterapię.

Przez ponad rok korzystał z kolejnych metod leczenia. Jak wyjaśnił, wykryta u niego mutacja powoduje szybki rozwój choroby, a podawane dotąd leki nie zdołały powstrzymać nowotworu.

"Wchodzę teraz w ostatni rozdział swojego życia" - napisał. Dodał, że lekarze przedstawili mu prognozę w czerwcu i mówili wówczas o trzech lub czterech miesiącach.

Nowy album Bugs powstawał podczas leczenia

Praca nad płytą trwała dwa lata i przypadła na najtrudniejszy okres w życiu Brunoliego. Zespół nie odłożył jednak nagrań. Basista pojawiał się w studiu po operacji oraz w przerwach między kolejnymi cyklami chemioterapii.

Leczenie wywołało u niego m.in. neuropatię. Bywało, że muzyk niemal nie czuł w dłoniach gitary, na której grał. Mimo to brał udział w kolejnych sesjach.

Brunoli podziękował kolegom z Bugs, Conowi i Brockowi, oraz pozostałym osobom związanym z grupą. To z ich pomocą chce spełnić dwa ważne plany: wydać gotowy materiał i jeszcze raz pojawić się na scenie.

"Jeśli będą jakieś ostatnie koncerty, możecie być pewni, że na nich zagram" - zapewnił.

Jordan Brunoli chce wykorzystać każdą chwilę

Muzyk przyznał, że koncerty i podróże po Australii z Bugs były dla niego spełnieniem marzeń. Dlatego także teraz nie chce rezygnować z grania ani skupiać się wyłącznie na chorobie.

"Head Noise" ma być podsumowaniem dwóch ostatnich lat działalności zespołu. Data premiery całego albumu nie została jeszcze podana. Najpierw do słuchaczy trafi singel o tym samym tytule.

"Dziękuję wszystkim i patrzcie, jak cieszę się resztą mojego życia" - zakończył Brunoli.

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