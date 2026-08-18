Jordan Brunoli jest śmiertelnie chory. "Cieszę się resztą mojego życia"

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Jordan Brunoli z australijskiej grupy Bugs usłyszał w czerwcu, że zostały mu trzy lub cztery miesiące. Leczenie nie zatrzymało choroby, ale 29-letni basista nadal myśli o muzyce. Razem z kolegami kończy płytę, nad którą pracowali przez ostatnie dwa lata.

Jordan BrunoliInstagram: @marchesedavidmateriał zewnętrzny

Bugs szykują premierę singla "Head Noise". Przy okazji zapowiedzi nowej muzyki Jordan Brunoli opublikował osobisty wpis o swoim stanie zdrowia.

U muzyka w 2025 roku zdiagnozowano raka jelita grubego w czwartym stadium. Choroba zaatakowała również wątrobę i węzły chłonne. Brunoli przeszedł operację usunięcia części jelita oraz rozpoczął chemioterapię.

Przez ponad rok korzystał z kolejnych metod leczenia. Jak wyjaśnił, wykryta u niego mutacja powoduje szybki rozwój choroby, a podawane dotąd leki nie zdołały powstrzymać nowotworu.

"Wchodzę teraz w ostatni rozdział swojego życia" - napisał. Dodał, że lekarze przedstawili mu prognozę w czerwcu i mówili wówczas o trzech lub czterech miesiącach.

Zobacz również:

Michał Wiśniewski
Mocny temat

Michał Wiśniewski żegna pupila. "Udowodniłeś mi, że można pokochać wbrew sobie"

Alicja Rudnicka
Alicja Rudnicka

Nowy album Bugs powstawał podczas leczenia

Praca nad płytą trwała dwa lata i przypadła na najtrudniejszy okres w życiu Brunoliego. Zespół nie odłożył jednak nagrań. Basista pojawiał się w studiu po operacji oraz w przerwach między kolejnymi cyklami chemioterapii.

Leczenie wywołało u niego m.in. neuropatię. Bywało, że muzyk niemal nie czuł w dłoniach gitary, na której grał. Mimo to brał udział w kolejnych sesjach.

Brunoli podziękował kolegom z Bugs, Conowi i Brockowi, oraz pozostałym osobom związanym z grupą. To z ich pomocą chce spełnić dwa ważne plany: wydać gotowy materiał i jeszcze raz pojawić się na scenie.

"Jeśli będą jakieś ostatnie koncerty, możecie być pewni, że na nich zagram" - zapewnił.

Jordan Brunoli chce wykorzystać każdą chwilę

Muzyk przyznał, że koncerty i podróże po Australii z Bugs były dla niego spełnieniem marzeń. Dlatego także teraz nie chce rezygnować z grania ani skupiać się wyłącznie na chorobie.

"Head Noise" ma być podsumowaniem dwóch ostatnich lat działalności zespołu. Data premiery całego albumu nie została jeszcze podana. Najpierw do słuchaczy trafi singel o tym samym tytule.

"Dziękuję wszystkim i patrzcie, jak cieszę się resztą mojego życia" - zakończył Brunoli.


George Clarke, Deafheaven: "Brakowało nam pewnych rzeczy" INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze