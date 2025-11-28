Nieoficjalne informacje o zatrzymaniu Jongmena w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przekazał dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski. Poszukiwany przez Interpol (wystawiono za nim "czerwoną notę") polski raper czeka na ekstradycję do Polski.

Z kolei Komenda Główna Policji, w której strukturach działa Krajowe Biuro Interpolu w Warszawie (NCB Warszawa) po prośbie o2.pl o oświadczenie w tej sprawie, zaznaczyła, że nie otrzymano informacji ws. zatrzymania rapera.

Jongmen zatrzymany w Dubaju. Czeka go ekstradycja do Polski

"Uprzejmie informuję, że dotychczas nie dostaliśmy informacji z kraju, gdzie została zatrzymana osoba" - przekazała Oficer Prasowy, podkom. Lucyna Rekowska z Komendy Głównej Policji w rozmowie z o2.pl.

Czerwona nota Interpolu oznacza najwyższy poziom międzynarodowych poszukiwań. To sygnał dla służb we wszystkich krajach, że dana osoba jest groźnym przestępcą. Polak jest poszukiwany od marca 2022 r. Mężczyzna jest podejrzewany o udział w handlu dużymi ilościami środków odurzających.

Raper nie krył się jednak ze swoją działalnością, w mediach społecznościowych pokazywał, jak m.in. imprezuje w Dubaju.

W rozmowie z serwisem Kryminalna Polska przyznał, że musi się liczyć z zatrzymaniem i postępowaniem karnym. "Oczywiście jak będę gdziekolwiek zatrzymany tutaj na miejscu, będą musieli skierować mnie do aresztu i tam będę czekał na proces" - mówił Jongmen.

Kim jest Jongmen?

35-latek jest dobrze znany na scenie hiphopowej, brał też udział w walkach Fame MMA. Na Instagramie śledzi go ponad 160 tys. osób.

W połowie października wypuścił teledysk "Ariana G." (feat. Kaczy Proceder), który ma już ponad 380 tys. odsłon.

