Jongmen jest poszukiwany przez policję. Chwali się imprezami w Dubaju

Decyzja o wystawieniu tzw. czerwonej noty oznacza, że raper jest obecnie ścigany w wielu krajach i w każdej chwili może zostać tymczasowo zatrzymany w celu ekstradycji do Polski. Wniosek w tej sprawie skierowała Prokuratura Krajowa w Warszawie. Jongmen jest poszukiwany od marca 2022 roku i jak dotąd nie został zatrzymany, co stawia sprawę w kręgu zainteresowania międzynarodowej policji.

Życie w Dubaju w cieniu poszukiwań

Mimo powagi sytuacji, Brzeziński prowadzi aktywne życie w Dubaju. Na swoim Instagramie publikuje zdjęcia z luksusowych wnętrz, treningów czy sesji nagraniowych. Niedawno pokazał też urodzinowe nagranie, w którym widać, że zachowuje dobry humor, nawet gdy jego nazwisko znalazło się w globalnych rejestrach poszukiwanych.

Kariera Jongmena kontra prawo

Jongmen przez lata zdobywał popularność dzięki charakterystycznym utworom i występom na scenie. Dziś jego kariera musi zmierzyć się z nową rzeczywistością - międzynarodowymi poszukiwaniami i możliwością ekstradycji. Choć nadal nagrywa i publikuje muzykę, sytuacja prawna znacząco komplikuje jego życie zawodowe.

