Joe Jonas jako pierwszy z braci spróbował swoich sił solo. Sromotna porażka zmusiła go do zwrócenia się po pomoc

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Joe Jonas, znany z zespołu Jonas Brothers, który od wielu lat tworzy wspólnie ze swoimi braćmi, w najnowszym wywiadzie wyznał, że gdy spróbował swoich sił w karierze solowej, poniósł sromotną porażkę. Jego pierwszy album "Fastlife" niechętnie się sprzedawał, co doprowadziło wokalistę na skraj. "Nie odniósł takiego sukcesu, jakiego się spodziewałem, bo wszystko, czego Jonas Brothers się wtedy dotknęli było złotem..." - wyznał w rozmowie. Przez poważne załamanie solowym debiutem wreszcie zdecydował się sięgnąć po profesjonalną pomoc.

Joe Jonas w beżowej marynarce w kratę i białym t-shircie ze słuchawką na uchu na tle sprzętu muzycznego.
Joe Jonas wspomniał o porażce swojego solowego debiutuJohn NacionGetty Images

Joe Jonas to amerykański gwiazdor, który zasłynął dzięki grupie Jonas Brothers, stworzonej wraz z braćmi, Nickiem i Kevinem, w 2005 r. Zespół dzięki hitom takim jak "Year 3000", "Burnin' Up" czy "S.O.S." podbił serca nastolatek z całego świata. W 2013 r. doszło jednak do rozpadu, na skutek nieporozumień, a każdy z muzyków poszedł wówczas w swoją stronę.

Choć po kilkunastu latach słynnym braciom ponownie udało się połączyć siły, wkroczyć razem do studia i ruszyć w trasę koncertową, to każdy z nich wciąż działa również solo. Jako pierwszy tego wyzwania podjął się Joe Jonas - frontman zespołu - który już w 2011 r. zadebiutował autorskim albumem "Fastlife".

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Weronika Figiel
Weronika Figiel

Joe Jonas wrócił wspomnieniami do swojego solowego debiutu. Płyta "Fastlife" okazała się porażką sprzedażową

W najnowszym odcinku podcastu "Hey Jonas!", w którym słynni bracia rozmawiają między sobą na przeróżne tematy, poruszyli wątek swoich sukcesów - zarówno wspólnych, jak i solowych - a także trudności związanych z byciem nastolatkami w show-biznesie i dorastaniem w popularnym zespole, na oczach wszystkich. W trakcie rozmowy Joe wyznał, że to nie wydarzenia związane z karierą Jonas Brothers najmocniej wpłynęły na jego psychikę, a to, co stało się, gdy spróbował swoich sił solo. Kiepski odbiór komercyjny jego pierwszego krążka skłonił wokalistę do zwrócenia się o pomoc do specjalisty.

"Powodem, dla którego zacząłem chodzić na terapię, było pierwsze wrażenie, że nie osiągnąłem sukcesu" - powiedział 36-latek, wspominając premierę swojej debiutanckiej płyty "Fastlife". Choć na albumie znalazł się hit "See No More", wydawnictwo nie osiągnęło dobrych wyników sprzedażowych. W pierwszym tygodniu od premiery rozeszło się zaledwie 18 tys. kopii, a krążek zajął dopiero 15. miejsce na liście Billboard 200, z której z resztą prędko spadł.

Joe Jonas wspomina, że nieustannie porównywał się do braci. Presja doprowadziła go na skraj

"Wydałem solowy album, kiedy miałem jakieś 21 czy 22 lata i nie odniósł on takiego sukcesu, jakiego się spodziewałem, bo wszystko, czego Jonas Brothers się wtedy dotknęli, było złotem... Po prostu byliśmy numerem jeden" - wspomina artysta, wskazując na wygórowane oczekiwania, które miał wobec siebie po ogromnych sukcesach rodzinnej grupy.

Od kiedy Jonas Brothers zadebiutowali w 2006 r. ich aż 26 piosenek znalazło się na liście Billboard Hot 100, a osiem albumów dotarło do pierwszej dziesiątki Billboard 200. Joe Jonas dopiero po latach zrozumiał, że uzależniał wówczas własną samoocenę od tego, czy uda mu się dogonić własny zespół - jako artyście solowemu. Za wszelką cenę pragnął udowodnić, że może dotrzeć do szerokiego grona odbiorców bez Kevina i Nicka.

"Sam coś stworzyłem, bez waszego udziału i miałem ogromne oczekiwania, co do sukcesu" - zwrócił się do braci Joe w nowym odcinku podcastu. "To było dla mnie ważne w głębi duszy. Pomyślałem sobie: 'Jeśli to zrobię, to znaczy, że jestem ważny'" - ujawnił piosenkarz.

Joe Jonas próbował poradzić sobie z problemem... jeżdżąc na rowerze. Wreszcie zgłosił się po profesjonalną pomoc

Okazało się, że kiepska sprzedaż solowego debiutu mocno wpływa na psychikę Joe Jonasa. Gwiazdor zaczął doświadczać ataków paniki i męczył go wręcz fizyczny ból, w związku z czym często udawał się do lekarzy. Dopiero jeden z nich, gdy zapewnił, że z jego zdrowiem fizycznym wszystko jest w porządku, polecił jednocześnie konsultacje z terapeutą. "Pomyślałem sobie: 'Co masz na myśli, mówiąc terapeuta? Nie potrzebuję terapeuty. Po co miałbym go potrzebować?'" - opowiada po latach Jonas.

36-latek najpierw próbował sam odciągnąć myśli od swojej porażki - wspomina, jak godzinami jeździł rowerem po Nowym Jorku, aby uniknąć zerkania na telefon. Gdy tylko miał możliwość czytał bowiem komentarze na temat swojego albumu, które w większości nie były pozytywne. Zwierzył się braciom, że wówczas wydawało mu się to jedynym dobrym rozwiązaniem.

Ostatecznie Joe dał szansę terapii i zgłosił się po profesjonalną pomoc. "W końcu udało mi się z kimś porozmawiać i po godzinie płaczu, podczas pierwszego pytania, uświadomiłem sobie, jak wspaniałe to było" - opowiedział. "To zdecydowanie pomogło mi w tamtym okresie i towarzyszyło przez całe życie, też w innych ważnych momentach, przez które przechodziłem" - dodał amerykański artysta.

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