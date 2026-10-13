30 lat po śmierci Tupaca Shakura sąd w Las Vegas wymierzył karę człowiekowi winnemu zorganizowania jego zabójstwa. Duane "Keffe D" Davis 31 sierpnia uznany został przez ławę przysięgłych za winnego zabójstwa pierwszego stopnia z użyciem broni w związku ze zorganizowaniem ataku na rapera. Po ogłoszeniu wyroku Davis zapowiedział, że będzie chciał się odwołać.

63-letniemu obecnie Davisowi groziło od 40 lat więzienia do dożywocia bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe.

Duane Davis poznał wymiar kary za zabójstwo Tupaca Shakura

Przed ogłoszeniem wymiaru kary głos zabrali m.in. siostra Tupaca - Sekyiwa "Set" Shakur, która nie kryła łez wspominając swojego brata, oraz przyrodni brat rapera - Maurice "Mopreme" Shakur.

13 października późnym wieczorem polskiego czasu sąd w Las Vegas ogłosił, że Davis spędzi w więzieniu co najmniej 40 lat. Od tego wyroku należy odjąć 731 dni, które skazany już odsiedział. To oznacza, że o zwolnienie warunkowe Davis może się ubiegać najwcześniej za 38 lat.

Dodajmy, że Duane "Keffe D" Davis jest jedyną osobą, którą dotychczas oskarżono i uznano za winną w sprawie śmierci rapera. Kluczową rolę w procesie odegrały wcześniejsze wypowiedzi samego Davisa.

Przez wiele lat nikt nie odpowiadał przed sądem za śmierć Tupaca. Śledztwo nabrało nowego tempa, gdy Davis zaczął publicznie opisywać swój udział w wydarzeniach z września 1996 roku. Wypowiadał się w wywiadach, a w 2019 roku opublikował wspomnienia "Compton Street Legend".

Według przedstawianej przez niego relacji atak był odwetem za skrzywdzenie jego siostrzeńca, Orlando "Baby Lane" Andersona. Do bójki z udziałem Tupaca i jego znajomych doszło w kasynie MGM Grand kilka godzin przed strzelaniną. Davis opisywał, że siedział na przednim fotelu pasażera cadillaca i przekazał broń osobom zajmującym tylne siedzenie.

Prokuratura przekonywała, że to on zorganizował całą akcję i dostarczył broń. Odpowiedzialność, którą przypisano mu w procesie, nie polegała na ustaleniu, że osobiście oddał śmiertelne strzały. Oskarżyciele skupili się na jego roli w przygotowaniu i przeprowadzeniu ataku.

Istotną część materiału stanowiły jego wcześniejsze rozmowy ze śledczymi, wypowiedzi dla dokumentalistów oraz fragmenty książki. Davis rozmawiał z organami ścigania już w 2008 roku w ramach porozumienia dotyczącego innego postępowania. Podczas procesu prokuratura wskazywała, że uzyskała zgodę władz federalnych na wykorzystanie tych wypowiedzi.

Obrona kwestionowała wiarygodność Davisa

Adwokat Davisa, Michael Sanft, przekonywał, że publiczne opowieści jego klienta nie powinny być traktowane jako wiarygodne przyznanie się do udziału w zbrodni. Przedstawiał je jako ubarwione historie, które miały przynieść rozgłos i pieniądze. Zwracał również uwagę na zastrzeżenia zamieszczone w książce oraz udział współautora.

Obrona wskazywała na brak materialnych dowodów potwierdzających obecność Davisa w samochodzie, z którego strzelano. Nie odnaleziono ani cadillaca, ani broni użytej do ataku. Sanft wskazywał również na brak nagrań, dokumentów i innych śladów, które jego zdaniem niezależnie potwierdzałyby wersję oskarżenia. Ława przysięgłych ostatecznie uznała jednak Davisa za winnego.

Tupac zmarł sześć dni po strzelaninie

Do ataku doszło wieczorem 7 września 1996 roku w pobliżu Las Vegas Strip. Tupac jechał jako pasażer czarnego BMW prowadzonego przez Mariona "Suge'a" Knighta, współzałożyciela Death Row Records. Wcześniej oglądali walkę Mike'a Tysona z Bruce'em Seldonem, a następnie zmierzali do klubu nocnego.

Kiedy BMW zatrzymało się na czerwonym świetle, obok podjechał biały cadillac. Z jego wnętrza padły strzały. Raper został wielokrotnie trafiony i zmarł sześć dni później, 13 września. Miał 25 lat. Knight również odniósł obrażenia, ale przeżył.

Dla rodziny nie był tylko ikoną

Rodzeństwo i inni członkowie rodziny Tupaca uczestniczyli już w sierpniowym procesie. Przez kolejne dni słuchali zeznań i odtwarzanych wypowiedzi Davisa. Po ogłoszeniu werdyktu Sekyiwa Shakur nie kryła łez.

Prokurator Binu Palal po rozstrzygnięciu dotyczącym winy zwracał uwagę, że publiczny wizerunek Tupaca jako symbolu i ikony nie powinien przesłaniać straty jego bliskich: "Dla rodziny Tupac Shakur był bratem, synem, kuzynem, ukochaną osobą, którą odebrano im 30 lat temu" - mówił.

Nie ma podstaw do oskarżenia kolejnych osób

Davis pozostaje jedyną osobą oskarżoną i uznaną za winną w tej sprawie. Trzej inni mężczyźni, którzy według śledczych znajdowali się w cadillacu - Orlando Anderson, Deandrae "Freaky" Smith i Terry "Bubble Up" Brown - już nie żyją. Anderson zaprzeczał udziałowi w zabójstwie. Choć od lat był wskazywany jako podejrzewany strzelec, relacje dotyczące tego, kto oddał strzały, nie były jednolite.

W postępowaniu pojawiał się także wątek Seana "Diddy'ego" Combsa. Davis twierdził, że producent proponował pieniądze za zabicie Tupaca i Knighta. Combs wielokrotnie zaprzeczał, by miał jakikolwiek udział w śmierci rapera.

Prokurator okręgowy hrabstwa Clark, Steve Wolfson, po sierpniowym werdykcie zaznaczył, że zgromadzone dowody nie dają podstaw do postawienia zarzutów komukolwiek innemu. Nie wykluczył ponownego rozważenia tej kwestii, gdyby pojawiły się nowe informacje.

Śmierć przerwała karierę Tupaca w okresie ogromnej popularności. Artysta rozwijał się nie tylko jako raper, lecz także jako aktor. Jego utwory od "California Love" po "Dear Mama" i "Changes" łączyły rozrywkową energię z opowieściami o rodzinie, nierównościach i doświadczeniach czarnoskórej społeczności.