Brytyjska wokalistka Jessie J w czerwcu zeszłego roku podzieliła się z fanami przykrą wiadomością - wykryto u niej raka piersi. W osobistym nagraniu na Instagramie gwiazda podkreślała, że nowotwór został zdiagnozowany na niezaawansowanym etapie, dzięki czemu lekarze byli bardzo dobrej myśli. Piosenkarka nie traciła nadziei na skuteczne leczenie, bowiem - jak sama zaznaczała - chce walczyć do końca, z myślą o swoich najbliższych.

"Mam raka. Ale jest wcześnie. To najważniejsze słowo - wcześnie" - informowała wówczas w mediach społecznościowych, starając się zachować optymizm.

Niedługo później autorka hitu "Price Tag" przeszła mastektomię, po której poddała się także rekonstrukcji piersi. Choć walka o zdrowie była dla niej trudna i musiała zrezygnować ze znacznej części zawodowych obowiązków, artystce udało się jeszcze przed zabiegiem wystąpić na londyńskim Wembley. Ze sceny zwróciła się wówczas do zgromadzonego tłumu, aby podziękować miłośnikom za obecność i nieustanne wsparcie.

Jessie J ogłosiła, że jest wolna od raka. Po licznych wizytach w szpitalu stawia na czas spędzony wspólnie z bliskimi

W maju tego roku Jessie J wreszcie podzieliła się długo wyczekiwanym ogłoszeniem - poinformowała, że jest wolna od raka. Zakończyła leczenie onkologiczne, lecz nie oznaczało to końca medycznej przygody. Przed 38-latką pozostawał kolejny zabieg rekonstrukcyjny.

We wrześniu Brytyjka odsunęła się na pewien czas od mediów społecznościowych i ograniczyła swoją aktywność zawodową, aby skupić się na odpoczynku i aby nabrać sił. Przyznała, że chce znaleźć przestrzeń na spędzenie codziennych chwil z bliskimi i uporządkowanie emocji. "Chcę dać mojemu umysłowi, ciału i sercu tak bardzo potrzebny uścisk" - pisała, przygotowując się do kolejnej operacji.

Jessie J jest już po ostatnim zabiegu. "Właśnie wróciłam do domu"

Teraz Jessie J przekazała, że zabieg rekonstrukcyjny jest już za nią. Ku uciesze fanów potwierdziła, że wszystko poszło pomyślnie. "Właśnie wróciłam do domu. Wszystko poszło dobrze. Chciałam tylko powiedzieć, że wszystko jest w porządku" - można przeczytać w mediach społecznościowych piosenkarki.

"Tak, życie jest dobre. Przesyłam miłość. Dobrą energię. Do zobaczenia wkrótce" - wyznała Jessie J w kolejnym poście. Zaledwie kilka dni temu artystka napisała, że wraca już do pełni sił, publikując przy tym serię zdjęć z minionych tygodni. Wśród nich znalazły się kadry ze szpitala, ale też rodzinne ujęcia z 3-letnim synkiem. "Nikogo nie kocham bardziej niż jego" - napisała gwiazda.