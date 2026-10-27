Jessie J przeszła ostatni zabieg związany z rakiem. "Tak, życie jest dobre. Przesyłam miłość. Dobrą energię"

Weronika Figiel

Weronika Figiel

W ubiegłym roku Jessie J przekazała niepokojące wieści - gwiazda zachorowała na raka piersi. Diagnozę usłyszała tuż przed premierą nowego albumu "Don't Tease Me With A Good Time". Odwołała wówczas znaczną część zawodowych obowiązków i poddała się natychmiastowemu leczeniu. W maju tego roku oficjalnie ogłosiła, że wreszcie jest wolna od raka. Przed wokalistką pozostał wówczas ostatni etap powrotu do dawnej siebie - operacja rekonstrukcyjna. 38-letnia piosenkarka przekazała właśnie, że jest już po zabiegu, który poszedł zgodnie z planem. "Tak, życie jest dobre. Przesyłam miłość" - napisała w mediach społecznościowych artystka.

Jessie J z krótkimi ciemnymi włosami śpiewa do mikrofonu w kolorowej bluzce na czarnym tle
Jessie J poinformowała, że jest już po zabieguRoberto RicciutiGetty Images

Brytyjska wokalistka Jessie J w czerwcu zeszłego roku podzieliła się z fanami przykrą wiadomością - wykryto u niej raka piersi. W osobistym nagraniu na Instagramie gwiazda podkreślała, że nowotwór został zdiagnozowany na niezaawansowanym etapie, dzięki czemu lekarze byli bardzo dobrej myśli. Piosenkarka nie traciła nadziei na skuteczne leczenie, bowiem - jak sama zaznaczała - chce walczyć do końca, z myślą o swoich najbliższych.

"Mam raka. Ale jest wcześnie. To najważniejsze słowo - wcześnie" - informowała wówczas w mediach społecznościowych, starając się zachować optymizm.

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Weronika Figiel

Niedługo później autorka hitu "Price Tag" przeszła mastektomię, po której poddała się także rekonstrukcji piersi. Choć walka o zdrowie była dla niej trudna i musiała zrezygnować ze znacznej części zawodowych obowiązków, artystce udało się jeszcze przed zabiegiem wystąpić na londyńskim Wembley. Ze sceny zwróciła się wówczas do zgromadzonego tłumu, aby podziękować miłośnikom za obecność i nieustanne wsparcie.

Jessie J ogłosiła, że jest wolna od raka. Po licznych wizytach w szpitalu stawia na czas spędzony wspólnie z bliskimi

W maju tego roku Jessie J wreszcie podzieliła się długo wyczekiwanym ogłoszeniem - poinformowała, że jest wolna od raka. Zakończyła leczenie onkologiczne, lecz nie oznaczało to końca medycznej przygody. Przed 38-latką pozostawał kolejny zabieg rekonstrukcyjny.

We wrześniu Brytyjka odsunęła się na pewien czas od mediów społecznościowych i ograniczyła swoją aktywność zawodową, aby skupić się na odpoczynku i aby nabrać sił. Przyznała, że chce znaleźć przestrzeń na spędzenie codziennych chwil z bliskimi i uporządkowanie emocji. "Chcę dać mojemu umysłowi, ciału i sercu tak bardzo potrzebny uścisk" - pisała, przygotowując się do kolejnej operacji.

Jessie J jest już po ostatnim zabiegu. "Właśnie wróciłam do domu"

Teraz Jessie J przekazała, że zabieg rekonstrukcyjny jest już za nią. Ku uciesze fanów potwierdziła, że wszystko poszło pomyślnie. "Właśnie wróciłam do domu. Wszystko poszło dobrze. Chciałam tylko powiedzieć, że wszystko jest w porządku" - można przeczytać w mediach społecznościowych piosenkarki.

"Tak, życie jest dobre. Przesyłam miłość. Dobrą energię. Do zobaczenia wkrótce" - wyznała Jessie J w kolejnym poście. Zaledwie kilka dni temu artystka napisała, że wraca już do pełni sił, publikując przy tym serię zdjęć z minionych tygodni. Wśród nich znalazły się kadry ze szpitala, ale też rodzinne ujęcia z 3-letnim synkiem. "Nikogo nie kocham bardziej niż jego" - napisała gwiazda.

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