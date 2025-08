Jessie J ponownie w szpitalu. Wokalistka zmaga się z powikłaniami po operacji

"Powrót do zdrowia fizycznego nie jest szybki ani łatwy, a psychicznie był to dla mnie najtrudniejszy czas, zwłaszcza, że jestem mamą małego dziecka i nie mogę być taką matką, jaką zwykle jestem. Konieczność zmiany planów zawodowych na ten rok była frustrująca, po tym jak tak ciężko pracowałam, żeby dojść do tego miejsca i byłam podekscytowana, że mogę to wszystko zrobić. Ale takie jest życie, wiem to" - przyznała w szczerej wiadomości do fanów.