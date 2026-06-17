Jennifer Lopez nagle straciła wzrok. "Moje ciało się wyłączyło z wyczerpania"

Jennifer Lopez jest dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek świata, jednak początek XXI wieku wspomina nie tylko przez pryzmat sukcesów. W rozmowie w podcaście "SmartLess" opowiedziała o sytuacji, która zakończyła się wizytą w szpitalu.

W tamtym czasie łączyła intensywną karierę filmową z nagrywaniem muzyki. Za sobą miała już kilka produkcji kinowych, a jej album "J.Lo" należał do największych sukcesów początku dekady.

"Kręciłam filmy każdego dnia. Wieczorami jechałam do studia nagraniowego, a w weekendy miałam wywiady, sesje promocyjne albo zdjęcia do teledysków" - wspominała.

Dopiero po czasie zorientowała się, że przepracowała 98 dni z rzędu, nie robiąc sobie ani jednego dnia wolnego.

Przełom nastąpił na planie filmu "Nigdy więcej". Wcześniej zaczęła odczuwać niepokojące objawy.

"Za każdym razem, gdy szłam na plan, serce zaczynało bić coraz szybciej. Czułam coraz większy niepokój" - opowiadała.

Niedługo później jej stan gwałtownie się pogorszył.

"Wróciłam do przyczepy, usiadłam i nagle przestałam widzieć. To było tak, jakby coś zasłoniło mi oczy. Nie mogłam się też ruszyć" - wyznała.

Obok była jej wieloletnia przyjaciółka Arlene, która pracowała wtedy jako jej asystentka.

"Powiedziałam jej: 'Arlene, nie mogę się poruszyć. Nie widzę'. Odpowiedziała: 'Przestań, Jennifer, straszysz mnie'. A ja mówiłam całkiem poważnie".

Lekarz rozwiał wątpliwości Jennifer Lopez

Lopez trafiła do szpitala, gdzie próbowała zrozumieć, co się z nią dzieje.

"Zapytałam lekarza: 'Czy ja wariuję?'. Odpowiedział: 'Nie. Nie wariujesz'" - relacjonowała.

Przyczyna okazała się znacznie bardziej prozaiczna, choć równie groźna. Lekarz stwierdził, że jej organizm po prostu nie wytrzymał wielomiesięcznego przeciążenia.

"Powiedział mi, że moje ciało się wyłączyło z wyczerpania" - zdradziła.

Dziś gwiazda przyznaje, że wtedy nie zdawała sobie sprawy, gdzie leżą granice jej wytrzymałości.

Gwiazda poznała cenę sławy

W tym samym wywiadzie Lopez opowiedziała również o innym trudnym doświadczeniu związanym z błyskawicznie rosnącą popularnością. Jak wspomina, pewnego dnia, idąc na przesłuchanie, została nagle otoczona przez grupę obcych osób. Początkowo była przekonana, że padła ofiarą napadu. Dopiero po chwili zrozumiała, że to fani. To właśnie wtedy uświadomiła sobie, że anonimowość została już za nią.

"Pomyślałam, że tego nie da się odzyskać. To zostaje na zawsze. Właśnie wtedy zaczęły się moje ataki paniki" - wyznała.

Artystka przyznała, że przyzwyczajenie się do życia pod nieustanną obserwacją zajęło jej wiele lat.

"To było oswajanie się ze sławą i świadomością, że twoje życie zmieniło się w sposób, nad którym nie masz kontroli. Nie możesz już wrócić do tego, co było wcześniej" - podsumowała.





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