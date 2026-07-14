Z opisu zbiórki na rzecz Jennifer Finch dowiadujemy się, że mimo przejścia pełnego cyklu radioterapii jej stan gwałtownie się pogorszył. Po serii operacji 59-letnia basistka grupy L7 wymaga kompleksowej, długotrwałej opieki medycznej, rehabilitacji oraz pomocy w warunkach domowych.

"Rak i wszystko, co się z nim wiąże, spowodowało u niej poważne ograniczenia fizyczne, dlatego radzi sobie z tym w jedyny znany jej sposób: dzień po dniu" - czytamy.

Jennifer Finch (L7) walczy z rakiem mózgu. Nie weźmie udziału w pożegnalnej trasie

Najbliżsi i przyjaciele Jennifer Finch rozpoczęli internetową zbiórkę funduszy pod hasłem "Czas zrobić hałas". Jej celem jest zebranie 350 tys. dolarów, które mają zostać przeznaczone na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji w warunkach domowych. Do tej pory zebrano ponad 217 tys., a największa z dotychczasowych wpłat ma pochodzić od grupy Garbage.

Poważny stan zdrowia uniemożliwi Jennifer Finch udział w zaplanowanej na jesień pożegnalnej trasie L7. Basistka zaapelowała do koleżanek z zespołu, by kontynuowały działalność i zagrały zaplanowane koncerty.

"Wszyscy jesteśmy zdruzgotani tą wiadomością; otaczamy ją miłością, chronimy jej prywatność i godność, a jednocześnie pomagamy zgromadzić środki niezbędne do zapewnienia jej dalszej opieki" - przekazała Donita Sparks, wokalistka i gitarzystka L7, która założyła zespół w 1985 r. z gitarzystką Suzi Gardner.

"Jennifer jest dla nas jak rodzina i chcemy, by poczuła pełne wsparcie społeczności, która kocha ją i wspiera od tak wielu lat" - podkreśliła Donita Sparks.

W koncertowym składzie L7 Jennifer Finch zastąpi pochodząca z Japonii Tsuzumi Okai, obecnie występująca z Kim Dracula. W 2018 r. czasowo pojawiła się w składzie Limp Bizkit.

L7 - legenda nurtu riot grrrl

Całkowicie kobiecy skład L7 uzupełnia perkusistka Demetra Plakas. Kalifornijski kwartet to jeden z najbardziej znanych przedstawicieli ruchu riot grrrl. Jennifer Finch dołączyła do zespołu krótko po założeniu. Drugi album "Smell the Magic" (1990) ukazał się nakładem słynnej wytwórni Sub Pop, za sprawą czego grupa została zakwalifikowana do nurtu grunge, w czym pomogły też koncerty przed Nirvaną.

Największym komercyjnym sukcesem okazała się trzecia płyta "Bricks Are Heavy" (1992) wyprodukowana przez Butcha Viga (perkusista Garbage odpowiadał m.in. za brzmienie "Nevermind" Nirvany). Z tego wydawnictwa pochodzi przebój "Pretend We're Dead".

Jennifer Finch odeszła z L7 podczas nagrywania płyty "The Beauty Process: Triple Platinum" (1997). Grupa powróciła do aktywności w 2014 r. po 13-letniej przerwie w najsłynniejszym składzie: Donita Sparks, Suzi Gardner, Jennifer Finch i Demetra Plakas.

Dodajmy, że basistka przed dołączeniem do L7 stawiała pierwsze kroki w zespole Sugar Babydoll, w którym występowała razem z Courtney Love (późniejsza liderka Hole i żona Kurta Cobaina z Nirvany) i Kat Bjelland (w 1987 r. założyła Babes in Toyland).