Jello Biafra we wpisie na profilu dowodzonej przez siebie niezależnej wytwórni Alternative Tentacles przekazał, że trafił do szpitala w związku z udarem krwotocznym, który został spowodowany wysokim ciśnieniem krwi.

Do zdarzenia doszło w jego domu, kiedy wstawał z łóżka, by pójść do toalety. Poczuł, że nie da rady ustać i upadł na podłogę.

"Nie mogłem nawet złagodzić upadku lewą ręką, bo ona też nie działała. Próbowałem się podnieść, ale nie dałem rady" - opisuje 67-letni wokalista.

Były frontman Dead Kennedys przekazał, że jego stan jest stabilny, a teraz czeka go rehabilitacja. W związku ze stanem zdrowia odwołał wszystkie zaplanowane koncerty.

Kim jest Jello Biafra?

Były wokalista Dead Kennedys od końca lat 70. prowadzi uznaną, niezależną wytwórnię Alternative Tentacles. To jej nakładem ukazywały się płyty m.in. Dead Kennedys, No Means No, Neurosis, Half Japanese czy D.O.A.

Artysta znany jest również ze wspólnych projektów z Lard, Melvins, Ministry, D.O.A., No Means No i Mojo Nixonem. Obecnie stoi na czele własnej grupy Jello Biafra and the Guantanamo School of Medicine. Poza tym występuje z tzw. spoken word.

Biafra to także aktywista i polityk - niedoszły burmistrz San Francisco i kandydat z ramienia Partii Zielonych na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych w wyborach w 2000 roku.

Poza muzyką artysta tworzy poezję, udzielał się także na srebrnym ekranie. Biafra wystąpił m.in. razem z Dee Dee Ramone w filmie "Bikini Bandits".

Muzyk zapraszany był na wspólne koncerty z takimi zespołami jak Mano Negra, Sepultura, Soulfy, Offspring, Napalm Death.

Jego twórczość była także źródłem inspiracji dla polskich zespołów. Do jego fanów zaliczają się muzycy Dezertera i Kazik Staszewski z Kultu.

Niespodziewane wyznanie Cleo w "The Voice Kids": Wszystko zachowuję dla siebie materiały prasowe