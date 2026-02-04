Jay Z pojawił się w aktach Epsteina. Padły poważne zarzuty

Do opinii publicznej trafił jeden z największych pakietów akt związanych ze sprawą Epsteina. Opublikowano około trzech milionów stron dokumentów, blisko dwa tysiące nagrań wideo oraz setki tysięcy fotografii. Materiały obejmują korespondencję, notatki śledcze oraz zgłoszenia przesyłane do FBI na przestrzeni lat.

Śledczy podkreślają jednak, że ogromna część dokumentów to niesprawdzone zgłoszenia przesyłane do FBI przez osoby prywatne. Zgodnie z ustawą o jawności akt Epsteina ujawniono wszystko, co wpłynęło do służb, również materiały "potencjalnie fałszywe lub niezweryfikowane".

Jay-Z i Pusha T wśród nazwisk z raportów FBI

W jednym z udostępnionych raportów FBI pojawiły się nazwiska Jay-Z oraz Pusha T. Zgłoszenie pochodziło od anonimowej osoby, która opisywała wydarzenia sprzed lat i wskazywała na osoby obecne w jej otoczeniu w tamtym czasie.

W dokumentach zaznaczono również, że relacje miały charakter niepełny, a wspomnienia mogły być zaburzone. Co istotne, raperzy nie figurują w osobistych archiwach Epsteina, a informacje nie zostały potwierdzone w osobnych postępowaniach. Służby federalne po raz kolejny podkreśliły, że samo pojawienie się nazwiska w aktach nie jest równoznaczne z jakimikolwiek zarzutami.

Plotki o ucieczce Jay-Z i internetowy chaos

Wraz z publikacją akt media społecznościowe zalała fala sensacyjnych wpisów. Najgłośniejsza teoria głosiła, że Jay-Z miał rzekomo opuścić Stany Zjednoczone w obawie przed konsekwencjami ujawnionych dokumentów.

Szybko jednak okazało się, że źródłem plotki było satyryczne konto. Nie pojawiło się żadne oficjalne potwierdzenie, by artysta wyjechał z kraju. Niezależne weryfikacje podkreślają, że doniesienia opierają się wyłącznie na spekulacjach i anonimowych wpisach w sieci.

Nie tylko gwiazdy muzyki. Politycy, miliarderzy i ludzie kina

Akta Epsteina zawierają setki znanych nazwisk z różnych środowisk. W dokumentach przewijają się m.in. Bill Clinton, Elon Musk, Mick Jagger czy Michael Jackson, często w formie nieopisanych zdjęć lub korespondencji pozbawionej kontekstu.

Nowa publikacja obejmuje także korespondencję pomiędzy Ghislaine Maxwell a przedstawicielami świata sportu i filmu. W większości przypadków osoby wymienione w aktach zaprzeczają jakimkolwiek nieprawidłowościom i podkreślają, że ich kontakty miały charakter towarzyski lub zawodowy.

Polityczny kontekst ujawnienia akt

Decyzja o upublicznieniu dokumentów była efektem ustawy przyjętej przez Kongres USA przy poparciu obu partii. Jej celem było zwiększenie przejrzystości jednego z najbardziej komentowanych śledztw ostatnich lat.

Choć sam prezydent Stanó Zjednoczonych znał Epsteina to konsekwentnie zaprzecza, by miał świadomość jego przestępczej działalności. Sprawa od miesięcy funkcjonuje nie tylko jako temat śledczy, lecz także kulturowy fenomen, regularnie powracający w mediach i programach publicystycznych.

Między prawdą a medialną burzą

Eksperci przypominają, że obecność nazwiska w aktach nie jest równoznaczna z winą. Wiele zapisów to niezweryfikowane relacje lub fragmenty korespondencji, które same w sobie nie stanowią dowodów. Choć nowe materiały rzucają światło na skalę afery, jednocześnie pokazują, jak łatwo sensacja przeradza się w dezinformację. Na ten moment Jay-Z, Pusha T ani żaden z wymienionych w raportach artystów nie usłyszał oficjalnych zarzutów.

