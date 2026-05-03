Jason Newsted ujawnił wstrząsającą diagnozę. "Dziś mam jaśniejszy umysł niż kiedykolwiek"

Przez długi czas wokół Jasona Newsteda panowała wyraźna cisza. Były basista Metalliki, który przez lata pozostawał aktywny w różnych projektach, nagle zniknął z muzycznego obiegu. Jak się okazuje, za jego nieobecnością stała poważna diagnoza.

Muzyk wrócił do tematu w rozmowie w podcaście "Let There Be Talk", gdzie po raz pierwszy publicznie przyznał, że w 2025 roku wykryto u niego raka gardła. Do tej pory wiedziało o tym jedynie wąskie grono najbliższych.

Operacja i przełomowe wieści

Newsted przeszedł operację 8 maja 2025 roku. Zabieg był skomplikowany i wymagał ingerencji chirurgicznej oraz użycia technologii laserowej.

"Za tydzień minie rok. 8 maja 2025 roku przeszedłem operację usunięcia nowotworu gardła. Wycięli mi sporo rzeczy, później użyto laserów. Wnętrze mojej głowy wygląda teraz inaczej, ale udało się wykryć chorobę wcześnie" - przyznał muzyk.

Przełom przyszedł niedawno. Zaledwie trzy tygodnie przed ujawnieniem historii Newsted otrzymał potwierdzenie, że choroba nie daje oznak nawrotu.

"Około trzy tygodnie temu dostałem informację, że jestem 'wolny i czysty'. Pokonałem to" - dodał.

Nowe spojrzenie na życie

Doświadczenie choroby wpłynęło na sposób, w jaki artysta funkcjonuje na co dzień. Jak sam podkreśla, po raz pierwszy w życiu świadomie postawił na odpoczynek i regenerację.

"Obiecałem sobie, że naprawdę odpocznę. Zawsze działałem na pełnych obrotach albo wcale. Tym razem było inaczej" - mówi.

Newsted przyznał również, że zmienił swoje nawyki.

"Nie sądziłem, że przestanę palić (...). Ale coś mnie zatrzymało. Dziś mam jaśniejszy umysł niż kiedykolwiek w dorosłym życiu" - wyznał.

Powrót do muzyki, ale na nowych zasadach

Choć zdrowie wraca do normy, Newsted nie zamierza rzucać się od razu w wir intensywnej pracy. Latem 2026 roku wyruszy w trasę ze swoim projektem Jason Newsted & The Chophouse Band, jednak liczba koncertów będzie ograniczona.

To jego pierwszy tak duży powrót na scenę od lat. Trasa obejmie kilkanaście występów w Ameryce Północnej, w tym koncerty w takich miastach jak Northampton, Albany czy Nashville, gdzie finał zaplanowano w legendarnym Ryman Auditorium.

Zespół, który Newsted prowadzi od lat, łączy elementy amerykańskiej muzyki tradycyjnej z rockową energią i metalowym rodowodem lidera. W jego składzie znajdują się m.in. Jesse Farnsworth, Jimbo Hart, Humberto Perez oraz Robert John-Tucker.

Od Metalliki do własnej drogi

Jason Newsted zapisał się w historii jako jeden z kluczowych członków Metalliki w latach 90. Dołączył do zespołu w dramatycznych okolicznościach, po tragicznej śmierci Cliffa Burtona w 1986 roku. Brał udział w nagraniach albumu "…And Justice for All", a także bestsellerowego "Czarnego Albumu", z którego pochodzi m.in. utwór "Nothing Else Matters".

Z zespołem rozstał się w 2001 roku, nie znajdując porozumienia w kwestii rozwijania własnych projektów muzycznych.

