Jarek Janiszewski przeszedł ciężką chorobę. Fundacja apeluje o pomoc dla legendarnego wokalisty

Jarek Janiszewski wciąż walczy z powikłaniami po porażeniu trójdzielnego nerwu twarzy. Lider Czarno Czarnych i Bielizny przez długi czas nie mógł mówić, a także stracił wzrok w jednym oku. Nieustanna rehabilitacja wymaga sporych nakładów finansowych. Polska Fundacja Muzyczna apeluje więc o pomoc do słuchaczy i przyjaciół artysty.

Jarek Janiszewski - lider Czarno Czarnych i Bielizny
Jarek Janiszewski przeszedł ciężką chorobę

Jarek "Doktor" Janiszewski, znany jako lider zespołów Czarno Czarni i Bielizna, jakiś czas temu przeszedł porażenie trójdzielnego nerwu twarzy, który odpowiada m.in. za mimikę i ruchy ust. W związku ze swoim schorzeniem przebywał sześć tygodni w szpitalu. Do tej pory ma problemy z mówieniem, a także stracił wzrok w jednym oku.

"Doktor dotarł dzisiaj szczęśliwie do miejsca gdzie rozpocznie rehabilitację. Będzie to proces dosyć długi, gdyż według specjalistów może potrwać nawet rok" - pisał zespół Bielizna w styczniu, informując jednocześnie o kontynuowaniu swojej działalności. Członkowie grupy zaprosili do koncertowania Waldka "Valdiego" Kasperkowiaka, który objął rolę wokalisty w zastępstwie za Janiszewskiego.

Apel o pomoc dla schorowanego Jarka Janiszewskiego. "To prosty gest"

Do sieci właśnie trafiły nowe informacje o stanie zdrowia Jarka Janiszewskiego. Okazuje się, że ceniony wokalista powoli dochodzi do siebie - głównie dzięki nieustannej rehabilitacji. Przed nim jeszcze długa droga do odzyskania pełnej sprawności, w związku z czym przyjaciele z branży apelują o pomoc. Na facebookowym profilu Polskiej Fundacji Muzycznej pojawił się wpis, w którym poproszono wsparcie finansowe artysty.

"Lider zespołów Czarno Czarni i Bielizna dziś potrzebuje naszej pomocy! Jarek Janiszewski, w zeszłym roku przeszedł ciężką chorobę. Porażenie trójdzielnego nerwu twarzy oraz powikłania w szpitalu sprawiły, że niemal stracił wzrok w jednym oku i na pewien czas przestał mówić. Dziś, dzięki długiej rehabilitacji, Jarek powoli wraca do zdrowia, jednak paraliż części twarzy nadal pozostaje. Wymaga dalszego leczenia i intensywnej rehabilitacji" - czytamy w opisie filmiku, zachęcającego słuchaczy do wsparcia.

"Możesz pomóc, przekazując 1,5% podatku właśnie dla niego (...) To prosty gest, który wspiera jego dalsze leczenie i rehabilitację. Pomóż tym, którzy tworzyli polską scenę muzyczną" - piszą dalej przedstawiciele fundacji. Post został udostępniony m.in. przez znanego polskiego kompozytora i współzałożyciela Perfectu, Zbigniewa Hołdysa.

Kim jest Jarek Janiszewski? Polacy znają go z dwóch kultowych zespołów

Jarek Janiszewski to znany polski kompozytor, wokalista, dziennikarz, a przede wszystkim lider zespołów Czarno Czarni (który tworzy wraz z muzykami Big Cyca) i Bielizna. Do kultowych tekstów jego autorstwa należą m.in. "Nogi", "Trąbo Twist" czy "Jedzą rybę". Fani seriali telewizyjnych doskonale znają głos artysty także z "Daleko od noszy" - Janiszewski wykonywał pamiętny utwór "Nie choruj", użyty w czołówce produkcji.

W 2025 r. zespół Bielizna obchodził swoje 40-lecie działalności artystycznej. W związku z tym Janiszewski, wraz z pozostałymi muzykami, powrócił po latach z płytą "Bagno". Niedługo później, zamiast świętować, zmuszony był zejść ze sceny i poddać się leczeniu.

