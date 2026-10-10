Na platformę streamingową Netflix trafił właśnie długo wyczekiwany film biograficzny o Janie Borysewiczu. "Mniej obcy", w reżyserii Kristoffera Rusa, opowiada o drodze rockmana do sukcesu, która przeplatana była wewnętrznymi rozterkami i buntem. Akcja osadzona jest w realiach PRL-u. Twórcy pokazali m.in. kulisy powstawania kultowego Lady Pank, a także to, jak artystyczne marzenia gitarzysty zderzały się z szarą rzeczywistością tamtych lat.

Główna rola w produkcji przypadła Mikołajowi Bukrewiczowi. Na ekranie można zobaczyć także m.in. Kingę Preis, Patryka Pietrzaka, Ireneusza Czopa czy Macieja Musiałowskiego. Film zdobył nagrodę za najlepsze efekty wizualne podczas 51. FPFF w Gdyni.

Jan Borysewicz nie miał łatwego dzieciństwa. Jego matka chorowała, a muzyka była odskocznią

Tuż po premierze filmu Jan Borysewicz udzielił wywiadu-rzeki Marcinowi Prokopowi, gdzie ujawnił więcej szczegółów ze swojego życia rodzinnego. Opowiedział o czasach młodzieńczych, gdy wychowywał się na wrocławskim Sępolnie, a jego największym autorytetem był starszy brat, Andrzej.

Pierwsze muzyczne podrygi Borysewicza miały miejsce za bębnami - zainspirował go do tego ojciec perkusista. Prędko okazało się, że w sercu młodego Jana gra jednak gitara. Pierwszych akordów uczył go właśnie Andrzej, łącznie z kultową melodią do "Domu wschodzącego słońca". W tamtych czasach zdobycie instrumentu nie było łatwym zadaniem, ale - jak opowiedział lider Lady Pank - "dorwał gdzieś jakieś pudło" i pielęgnował swoją fascynację podpatrując starszych kolegów oraz kopiując ich techniki.

Dla nastoletniego Borysewicza muzyka prędko stała się nie tylko pasją, ale też ucieczką od problemów. Matka rockmana zachorowała na stwardnienie rozsiane, a dzieci zaczęły się nią opiekować. "Od tej pory to była choroba całej rodziny. (...) Wtedy też właściwie skończyło się moje dzieciństwo" - powiedział wprost muzyk, w rozmowie z Marcinem Prokopem. Szybko zmuszony był więc dorosnąć, a gra na gitarze była jego odskocznią i czymś, co sprawiało, że czuł wolność.

Brat Jana Borysewicza był jego autorytetem. Zmarł w wieku 20 lat, a rodzina bardzo przeżyła tragedię

Jan zajmował się rodzicielką aż do momentu, w którym zmuszona była trafić do domu opieki. Niedługo później siostra muzyka, Halina, wyszła za mąż, a brat, którego podziwiał, tragicznie zmarł. Śmierć Andrzeja nadeszła niespodziewanie i przyczyniła się do tego, że spojrzenie na świat nastoletniego rockmana zmieniło się o 180 stopni.

Po raz ostatni Borysewicz widział swojego brata przed wyjazdem do Warszawy, gdzie wybierał się, aby zagrać koncert z zespołem Apokalipsa. Andrzej odprowadził go wówczas na tramwaj i nic nie wskazywało na to, że dojdzie do tragedii. Po występie młody Jan zadzwonił do domu, a matka przekazała mu wstrząsające wieści. "Andrzej nie żyje. Popełnił samobójstwo" - usłyszał w słuchawce muzyk.

Lider Lady Pank został zabrany na przesłuchanie, gdzie funkcjonariusze położyli przed nim zdjęcia z miejsca tragedii. Artysta nie wytrzymał. "Rzuciłem się na niego z pięściami. Nie miał prawa tak się zachować" - opowiedział w wywiadzie. Milicjanci poradzili sobie z młodym artystą przywiązując go do krzesła i bijąc.

Borysewicz snuł plany na przyszłość razem z bratem. Niedługo po nim pochował także matkę i ojca

Zapytany o to, czy wie, dlaczego brat podjął tak tragiczną w skutkach decyzję, Borysewicz odpowiedział wprost: "Wydaje mi się, że przez dziewczynę. Nie chciałbym tego dalej rozgrzebywać". W chwili śmierci Andrzej miał zaledwie 20 lat. Choć Jan czuł się samotny i bardzo ciężko było mu pogodzić się z odejściem brata, nie obwiniał się za to, co się stało. "Myśmy się śmiali, rozmawiali: 'Czekam na ciebie, bracie, jutro'. Andrzej był w z--------- nastroju" - wspomniał jeszcze gitarzysta. Mieli wspólne plany na przyszłość, chcieli razem grać, lecz nagła śmierć przerwała wszystko.

Po tragedii Borysewicz wyprowadził się z domu, wynajął własne mieszkanie i rozpoczął pracę, aby całkowicie się usamodzielnić. Z czasem zmuszony był zmierzyć się z kolejnymi stratami - pochował matkę, a później ojca. Pogrzeby bliskich były dla młodego rockmana kolejnymi trudnymi chwilami, lecz zapamiętał z nich jedną szczególną rzecz - za każdym razem, gdy niósł trumnę, przechylała się ona na bok. Marcin Prokop zapytał więc, czy muzyk uznał to za znak. "Myślę, że tak, ale kto wie, jaki?" - wyznał Borysewicz.