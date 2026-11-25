James Blunt zobaczył swoją byłą dziewczynę w londyńskim metrze. Minęli się bez słowa, a on po powrocie do domu usiadł do pisania. Jak wspominał w rozmowie z "The Guardian", tekst "You're Beautiful" był gotowy po dwóch minutach. Samą piosenkę dokończył w Los Angeles z Sachą Skarbkiem i Amandą Ghost.

"Zawsze przedstawiano ją jako romantyczną, ale tak naprawdę jest trochę niepokojąca" - mówił Blunt. Bohater tej historii jest pod wpływem substancji i wpatruje się w dziewczynę, która jedzie metrem z innym mężczyzną. To właśnie wzmianka o odurzeniu przeszkadzała wytwórni. Wokalista zgodził się zmienić wers na potrzeby radia, ale na debiutanckim albumie "Back to Bedlam" zostawił go w pierwotnej formie.

Latem 2005 roku "You're Beautiful" przez pięć tygodni nie schodziło z pierwszego miejsca brytyjskiej listy singli. Nie spodziewał się jednak tego, co przyszło wraz z sukcesem. W niedawnym wywiadzie dla "The Guardian" przyznał, że liczył, iż ludzie będą się z nim cieszyć, tymczasem zdumiewało go, ile złości potrafiła wywołać jedna piosenka. Po sukcesie debiutu czuł się w Wielkiej Brytanii jak wyrzutek. Wyjechał na Ibizę i tam napisał drugą płytę, "All the Lost Souls".

Wcześniejsza służba w armii pomagała mu nabrać dystansu do złych recenzji. Jak tłumaczył, trudno byłoby mu narzekać kolegom na trzy gwiazdki w gazecie, kiedy oni mogli opowiedzieć, kto tego dnia zginął lub został poważnie ranny w trakcie akcji.

James Blunt obiecał zmienić nazwisko. Pokazał dokument

Przy okazji premiery "Airplane Mode" wokalista sam dał fanom powód do żartów. Obiecał, że jeśli płyta trafi na pierwsze miejsce brytyjskiej listy sprzedaży, zmieni imię i nazwisko na cześć linii Ryanair. Album zadebiutował na szczycie, a Blunt opublikował zdjęcie dokumentu wystawionego na Ryana Bel Aira. "Kosztowało mnie to 53 funty" - skwitował.

Na polskim koncercie zapowiadany jest nadal jako James Blunt. Do Wrocławia przyjedzie w ramach europejskiej trasy promującej "Airplane Mode". Koncert odbędzie się 10 marca 2027 roku o godz. 20:00 w Hali Stulecia. Organizatorem wydarzenia jest Prestige MJM. Patronem medialnym wydarzenia jest Interia.

James Blunt w Polsce INTERIA.PL (do zdjęć)



