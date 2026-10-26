24 października Jack White opublikował w mediach społecznościowych serię zdjęć ze starszym bratem Edwardem Gerardem Gillisem. W opisie przekazał, że jego brat zmarł tego ranka, pozostawiając po sobie żonę Angie oraz dwoje dzieci - Amelię i Garretta.

"Świat stracił dziś piękną duszę. Mój brat Edward Gerard Gillis odszedł dziś rano do nieba po ciężkiej walce z rakiem" - napisał White.

W pożegnaniu wspominał, Edwarda jako człowieka troskliwego, hojnego i obdarzonego poczuciem humoru: "Był dumnym mężem Angie i ojcem dwojga wspaniałych dzieci - Amelii i Garretta. Naprawdę potrafił rozśmieszyć nas tak, że czasem niemal spadaliśmy z krzeseł".

To Eddie był gitarzystą w rodzinie

Dla White'a brat był również ważnym towarzyszem muzycznych początków. Najmłodszy z dziesięciorga rodzeństwa artysta, który urodził się jako John Anthony Gillis, przypomniał, że zanim sam sięgnął po gitarę, grał wyłącznie na perkusji. Wówczas to Eddie wyróżniał się w rodzinie umiejętnościami gitarowymi: "Kiedy dorastaliśmy, to Eddie był gitarzystą w rodzinie, podczas gdy ja grałem jeszcze wyłącznie na perkusji. Był naprawdę świetny na tym instrumencie. Miałem szczęście, że na różnych etapach życia mogliśmy razem grać. Raz wystąpiliśmy nawet dla drużyny Detroit Tigers podczas jej wiosennych przygotowań na Florydzie - z naszym dawnym zespołem, w którym na basie grał Dominic Davis" - wspominał muzyk.

Eddie pozostawał związany z muzyką także zawodowo. Przez ostatnią dekadę życia kierował tłocznią płyt winylowych. White zaznaczył jednak, że brat miał również inne talenty: "Przez dziesięć lat kierował naszą tłocznią Third Man Pressing i wytłoczył setki tysięcy płyt innych artystów. Uwielbiał robić małe rzeźby i kwiaty z winylowych odpadów powstających w zakładzie. Ludziom bardzo podobały się jego prace. Eddie był również cenionym cukiernikiem - prowadził kuchnie i pracownie cukiernicze w hotelu Ritz-Carlton oraz szpitalu Beaumont. Tak wiele zrobił podczas swojego życia".

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Na zakończenie White wspomniał, czego nauczył go Eddie: "Przez lata nauczył mnie tak wielu wspaniałych, prostych rzeczy, których nigdy nie zapomnę: jak zakładać struny w gitarze, jak łowić ryby na rzece Detroit, jak prowadzić samochód z manualną skrzynią biegów… Był dla mnie niesamowitym starszym bratem i strasznie boli mnie jego odejście, ale cieszę się, że odnalazł spokój. Niech Bóg cię błogosławi, Eddie" - podsumował.