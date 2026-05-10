Izrael złamał regulamin Eurowizji. "Wystosowaliśmy list ostrzegawczy"

W sieci pojawiły się materiały wideo, w których reprezentant Izraela zachęcał, by widzowie wysłali 10 głosów - czyli maksymalną liczbę, jaką można oddać jedną metodą płatności - właśnie na jego występ w pierwszym półfinale. Nowy regulamin Eurowizji zakazuje kampanii promocyjnych finansowanych przez podmioty trzecie, a także bezpośredniego nawoływania do głosowania w taki sposób na konkretnego artystę.

Martin Green, dyrektor Konkursu Piosenki Eurowizji, przekazał, że w ciągu 20 minut od otrzymania informacji o nagraniach organizatorzy skontaktowali się z izraelską delegacją, żądając natychmiastowego zakończenia akcji i usunięcia filmów z wszystkich platform. Materiały zostały zdjęte, do nadawcy KAN trafił formalny list ostrzegawczy, a EBU zapowiedziała uważne monitorowanie dalszych działań promocyjnych.

"Zasady dotyczące głosowania w Konkursie Piosenki Eurowizji, obejmujące kwestie promocji, mają przede wszystkim na celu zniechęcanie do szeroko zakrojonych, finansowanych kampanii prowadzonych przez podmioty trzecie, i jesteśmy przekonani, że ten materiał wideo nie był częścią takiej kampanii. Jednak bezpośrednie nawoływanie do oddania 10 głosów na jednego artystę lub utwór również nie jest zgodne z naszymi zasadami ani z duchem konkursu. [...] Wystosowaliśmy do KAN formalny list ostrzegawczy i będziemy nadal uważnie monitorować wszelkie działania promocyjne oraz podejmować odpowiednie kroki tam, gdzie będzie to konieczne" - informował Green.

Nowe zasady głosowania i bojkot części krajów

Kontrowersje wokół udziału Izraela pojawiły się jeszcze przed majowym konkursem. Zimą kraje zrzeszone w EBU przyjęły nowe zasady głosowania, które miały zwiększyć transparentność całego procesu. Wśród zmian znalazło się ograniczenie liczby głosów wysyłanych jedną metodą płatności do 10 oraz przywrócenie udziału jury w półfinałach, które wcześniej oceniali wyłącznie widzowie.

Na znak sprzeciwu wobec obecności Izraela w stawce, pięć państw zrezygnowało z udziału w tegorocznej Eurowizji. Debata wokół konkursu przybrała na sile, dzieląc zarówno fanów, jak i artystów związanych z Eurowizją.

Eurowizja 2026 w Wiedniu

Jubileuszowy finał, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 16 maja w Wiedniu, poprzedzony tradycyjnie dwoma półfinałami 12 i 14 maja. Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska, która powalczy o awans do finału we wtorkowym wydarzeniu.

Cleo płakała bez przerwy. Trenerka „The Voice Kids” całkiem się rozkleiła TVP