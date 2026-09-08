Isis Gee po latach wróciła do Polski. Jej mąż przeżył straszny wypadek

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Isis Gee, która w 2008 roku reprezentowała Polskę na Eurowizji, ponownie pojawiła się w Warszawie. Wokalistka pracuje nad powrotem na scenę, ale ostatnie lata nie były dla niej łatwe. W "Dzień Dobry TVN" opowiedziała o upadku rodzinnego biznesu, własnych problemach zdrowotnych i wypadku męża, który niemal stracił dłoń.

Isis GeeAKPAAKPA

Polscy widzowie poznali ją jako Isis Gee, choć od pewnego czasu artystka posługuje się nazwiskiem Tamara Gee. Po dłuższej nieobecności wróciła do kraju i zapowiedziała rozpoczęcie nowego etapu kariery.

Wokalistka pojawiła się w "Dzień Dobry TVN", gdzie zdradziła, że od czterech lat przygotowuje własny program koncertowy. Pomaga jej w tym Walter Afanasieff, producent współpracujący wcześniej z Céline Dion i Mariah Carey.

"W przeszłości często powtarzał, że powinnam mieć własną trasę" - powiedziała Gee.

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Alicja Rudnicka
Alicja Rudnicka

Tamara Gołębiowska urodziła się w Seattle, a do Polski przeprowadziła się w 2004 roku. Popularność przyniósł jej udział w "Tańcu z gwiazdami", w którym razem z Żorą Korolyovem zajęła piąte miejsce.

W 2008 roku piosenka "For Life" wygrała krajowe eliminacje do Eurowizji. Isis Gee wystąpiła z nią w Belgradzie i dostała się do finału konkursu, gdzie zajęła 24. miejsce.

Po tym okresie wokalistka stopniowo zniknęła z polskich mediów. Nie zrezygnowała jednak całkowicie z muzyki. Mieszkała za granicą i razem z mężem rozwijała we Włoszech markę kosmetyczną.

Firma zdobyła klientów także w innych europejskich krajach, ale jej działalność zatrzymała pandemia. Gdy rozpoczął się lockdown, małżonkowie przebywali w Las Vegas. Produkcję wstrzymano, a planowanych kontraktów nie udało się zrealizować.

Tamara Gee uratowała męża po wypadku

Pobyt w Las Vegas przyniósł również znacznie poważniejsze zdarzenie. Mąż wokalistki doznał rozległego urazu ręki i mocno krwawił. Gee założyła mu opaskę uciskową, dzięki czemu doczekał pomocy lekarzy.

"Mąż miał straszliwy wypadek w Las Vegas. Prawie odciął sobie dłoń. Założyłam opaskę uciskową i poprzez bardzo dużą operację chirurgiczną udało się uratować rękę" - wspominała.

Lekarze mieli powiedzieć artystce, że jej szybka reakcja uratowała mężowi życie. Powrót do sprawności trwał około roku. Był to dla niego szczególnie trudny czas, ponieważ zawodowo gra na fortepianie.

"Przeżył i to jest najważniejsze. Gdyby nie opaska, mógłby się wykrwawić" - dodała Tamara Gee.

Isis Gee wraca do muzyki

W ostatnich latach także wokalistka zmagała się z problemami zdrowotnymi. Od dawna dokuczały jej bóle karku i kręgosłupa, a dodatkowo przeszła wypadek. Podczas wcześniejszego pobytu w Polsce zemdlała po odstawieniu leków. Dziś zapewnia, że sytuacja jest już opanowana.

Gee opowiedziała również o swojej diecie. Przyznała, że czasami robi 24-godzinne przerwy pomiędzy posiłkami, ponieważ wcześniej często czuła się zmęczona i ospała. Je głównie warzywa, ryby i mięso drobiowe.

Teraz najważniejsza ponownie ma być muzyka. Tamara Gee nie podała jeszcze terminów występów, ale chce, by przygotowywana od kilku lat trasa rozpoczęła się właśnie w Polsce.

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