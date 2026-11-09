Do zaskakującej wymiany zdań doszło w audycji "Handsome", gdy gospodynie formatu zaczęły żartować z miłosnych perypetii kanadyjskiej ikony Alanis Morissette i pytać o mężczyzn, którzy przed laty inspirowali jej legendarne utwory o bolesnych rozstaniach. Na dociekania, czy burzliwe relacje z płcią przeciwną skłoniły ją kiedykolwiek do budowania więzi wyłącznie z kobietami, artystka odparła natychmiast: "Jestem panseksualna, więc tak".

Prowadzące najpierw w szoku zaniemówiły, a następnie dopytywały: "Zaraz, naprawdę jesteś panseksualna?", artystka ucięła wątpliwości krótkim potwierdzeniem "Jestem". Całą sytuację podsumowała ze specyficznym dla siebie poczuciem humoru: "Lubię zostawiać to na epilog. Lubię zostawiać ludzi zdezorientowanych na sam koniec". Piosenkarka otwarcie zadeklarowała swoje podejście do relacji, w których kluczowy jest człowiek, bez względu na płeć biologiczną czy tożsamość płciową.

Życiowe priorytety poza schematami

Otwartość wokalistki wywołała spore poruszenie. Gwiazda od lat pilnuje swojego życia prywatnego. Wraz z mężem, raperem Mario "Souleye" Treadwayem, tworzy stabilny związek i skupia się na wychowaniu trojga pociech. Pytana o życiowe role, stawia sprawy jasno: "Archetypicznie rzecz ujmując, numerem jeden jest dla mnie rola mamy, a numerem dwa rola autorki piosenek".

Artystka zaznaczyła przy tym, że z upływem lat przestała przejmować się narzucanymi z zewnątrz ramami. Zauważyła, że przemysł muzyczny przez długi czas wymuszał na twórcach jednoznaczne etykiety, ignorując fakt, że nie tak działa ludzka natura.