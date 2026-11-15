Inside Seaside 2026. Drugi dzień. Co za zestawienie, huh? [RELACJA]

Nie napisałam poprzednio, że przed i w trakcie koncertów na Inside można oddawać się też innym aktywnościom. Można, na przykład, pójść obejrzeć film - w tym roku choćby "Broken English" czy "Śpij, śpij, inteligencie". Można posłuchać rozmów z ciekawymi gośćmi. Przez uchylone drzwi widziałam też silent disco. I pewnie jakiegoś miejsca jeszcze nie odkryłam, więc całe szczęście, że będę tam jeździć co roku, dopóki Inside będzie funkcjonował, czyli mam nadzieję, że już zawsze.

Sobotnie koncerty rozpoczęła grupa Snakes Snakes Snakes. Jakoś doszło do tego, że widziałam ich dopiero po raz pierwszy, bo oczywiście przewijali mi się od dłuższego czasu na showcase'ach i innych polecajkach, ale zawsze było coś i ostatecznie nie udawało mi się trafić na ich występ. Co tylko potwierdza, że człowiek czasem podejmuje głupie decyzje. No i tak, zdarza mi się mówić, że wolę męskie wokale, ale potem przychodzi takie Snakes Snakes Snakes i szybko mnie wyjaśnia. Nie popełniajcie mojego błędu, idźcie na ich koncert, jak tylko będzie okazja.

Potem zostaliśmy jeszcze chwilę w polskiej muzyce, czyli najpierw na Gdańsk Stage WaluśKraksaKryzys. Wejść na koncert Walusia akurat w momencie, kiedy zaczyna grać "Najgorsze rzeczy", to się nazywa timing, co? Myślę, że występ w Gdańsku będą wspominać i fani, i Waluś, bo publiczność była tam naprawdę liczna. Potem Wiraszko na Ergo Hestia Theatre Stage i wiem, że powinnam się tu rozpisać o "Tak młodo się nie spotkamy", i że - na przykład - takie "Ten cały strach zostawcie w domu, nikomu nie będzie go żal" z "To co kochasz, to co znasz" warto sobie zapamiętać, ale jednak jak mi Michał zaśpiewał "Nie przeszkadzaj mi, bo tańczę" Much, to ja się rozpłynęłam pod sceną. Tak dużo pięknych wspomnień przy tym zespole.

Wspomniane "To co kochasz, to co znasz" zostało napisane z Zalewskim, który akurat startował na scenie obok w trakcie koncertu Wiraszki. "On zaczyna od 'Zgłowy', potem jest 'Polsko', więc te dwie piosenki możecie jeszcze tu zostać, wtedy my skończymy i pójdę też tam" - mówił Wiraszko ze sceny. No i okazało się, że faktycznie Zalewski zaczął od "Zgłowy". Chociaż nadal nie rozumiem ostatniej zwrotki w tym kawałku, bo jest dla mnie jakaś doklejona, to zdecydowanie jest to jeden z najmocniejszych kawałków polskiej muzyki w ostatnich latach. A potem było "Polsko". Nie zostałam do końca, bo myślę, że zaliczone przeze mnie koncerty Zalewskiego oscylują pewnie gdzieś w okolicach liczby 40, ale nietrudno się domyślić, dlaczego jest zapraszany wszędzie. Pewniak koncertowy jak Mrozu.

Kolejny przystanek to Opus Kink i gdybym miała wybierać najlepszy dla mnie koncert tego dnia, to stawiam właśnie na ten. Dziecko, które po jazzie odziedziczyło gust muzyczny, a po punk rocku energię. To był ich pierwszy koncert w Polsce i myślę - patrząc po frekwencji i reakcjach ludzi - że powinni być zadowoleni. Maruja, to moglibyście być wy, ale dziękujemy za zrobienie miejsca dla Opus Kink. Chciałabym jeszcze raz. Tymczasem pozostaje mi katowanie "The Sweet Goodbye". W międzyczasie jeszcze szybki rzut oka na Jakuba Skorupę na UP Stage, do której prowadziła kolejka na mniej więcej trzy kilometry. Czy jestem zaskoczona? Wcale. Dajcie go następnym razem na większą scenę, gdzie jego miejsce!

Inside Seaside 2026 [ZDJĘCIA] Zobacz galerię + 46

Później mój pierwszy raz z Kneecap i zdecydowanie rozumiem, dlaczego wszyscy tak jarają się ich koncertami, ale też jestem w stanie zgodzić się z opinią, że raz wystarczy. Pewnie kontrowersyjne słowa, nie linczujcie mnie. Bardziej od muzyki podoba mi się u nich, że walczą o coś, jak niewielu na scenie potrafi. Dostaliśmy więc oczywiście odniesienia do sytuacji w Palestynie, scenografią stylizowaną na dawne ulice Belfastu przypomnieli też m.in. sprawę irlandzkiego polityka Nicky'ego Kelly'ego, który niesłusznie został skazany na 12 lat więzienia za napad na pociąg pocztowy, nawiązując tym samym do nadużyć aparatu państwowego. Natomiast, czy będę wspominać ten koncert do końca życia? Raczej nie będę nawet do końca tygodnia.

Inside Seaside 2026: "Gdzie ty tu słyszysz punka?"

Będę za to wspominać GOAT, czyli psychodeliczny rock, afrobeat, krautrock, anatolijski funk i pustynny blues w jednym. To było doświadczenie, powiedziałabym, wręcz rytualne. Takich nieoczywistych rzeczy potrzebujemy na festiwalach. Z kolei o 23 na Gdańsk Stage zameldowali się panowie z Editors. Tutaj opinie publiki wahają się od "pozamiatali", "ogień, ogień" do "jak na stypie" i że nuda. Pracujemy na odczuciach, jak to mówią. Nigdy nie załapałam się na jaranie się ich muzyką, dlatego teraz też nie przyszłam na ten występ naładowana nostalgią, ale jeśli tylko ktoś ich lubi, to koncertowo się na pewno nie zawiedzie. Jak, na przykład, moja foto, która miała tylko zrobić zdjęcia i uciekać na pociąg, ale po pierwszym kawałku stwierdziła, że woli posłuchać i poczekać na kolejny transport do 4 rano. Siła bycia fanem.

Na koniec jeszcze Dobrawa Czocher na jednej scenie oraz Hańba! Hioba Dylana na drugiej. Co za zestawienie, huh? A najlepsze, że którego by się nie wybrało, to byłby dobry wybór. Ja więcej czasu spędziłam na górnej scenie z Hańbą, bo jednak kocham ich od usłyszenia, nie wiem, "Jeśli mnie zapyta, dlaczego pan śwista, nic mu nie odpowiem, bo jestem artysta" z "Żandarma" albo może "Ledwo słoneczko uderzy w okno złocistym promykiem, budzę się hoży i świeży z antypaństwowym okrzykiem", a Hioba od słuchania z moim kolegą Kierownikiem "Roberta Makłowicza" po nocach. Nie wymyślilibyście lepszego połączenia. "Za kim idziesz" to mocny komentarz o Polsce. Polskie przypowieści, prawdy, mity, zwykłe ściemy, jak sami śpiewają. Chciałoby się powiedzieć, że punk rock to nie rurki z kremem, ale… "Co to za punkowcy / co po koncercie w dresach / pakują grzecznie busa / i nie chcą się naj…ać" oraz "Gdzie ty tu słyszysz punka / nie ma nawet gitary / punk umarł w Jarocinie / wziął i uniósł się mój stary".

Wracam z Inside Seaside - znowu - z kilkoma odkryciami, kilkoma albumami do przesłuchania i wielką wdzięcznością, że ten festiwal istnieje. Jesień od razu jakaś taka bardziej do przeżycia. Data kolejnej edycji znana, pierwsze bilety sprzedane, czekamy zatem na ogłoszenia. Tak czy tak na bank się widzimy!



