Pierwszy dzień IGRY 2026 (juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach) zakończył się zamieszkami i interwencją policji. Ze względów bezpieczeństwa przerwano koncerty (w programie znajdowali się m.in. raperzy Malik Montana, Mr. Polska, Zeamsone i Kacper HTA).

Decyzję o zamknięciu bramek podjęto, gdy na terenie imprezy znalazła się maksymalna liczba uczestników, na jaką wydano zgodę przy organizacji tej imprezy masowej - 10 tysięcy osób.

Wówczas doszło do zamieszek, gdy część chętnych zaczęła forsować barierki. Interweniowała ochrona - użyto gazu. Wezwano też na pomoc policję. Agresja części uczestników skierowała się wobec mundurowych - zaczęto rzucać kamieniami i butelkami. Uszkodzono szyby w dwóch radiowozach. Policja zatrzymała 17-latka z Gliwic.

IGRY 2026 w Gliwicach. Komunikat organizatorów

"Po wczorajszym dniu wracamy do Was z informacją, że dzisiejsze koncerty odbędą się! Start: 17.30! Jednocześnie, nie chcąc zostawić Was bez komentarza: dla nas, jako Organizatorów IGRÓW zawsze na pierwszym miejscu stać będzie bezpieczeństwo Uczestników wydarzenia, Artystów, a także Służb, które tego dnia miały pełne ręce roboty" - czytamy w oficjalnym komunikacie imprezy.

To efekt spotkania przedstawicieli miasta, politechniki oraz policji. Przeprowadzono rozmowy, które mają zagwarantować "zwiększenie bezpieczeństwa ponad standard".

"Prosimy o stosowanie się do Regulaminu wydarzenia oraz poleceń wydawanych przez służby obecne na terenie. Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo oraz o to, aby IGRY były dla nas rozrywką i pięknymi wspomnieniami!" - podkreślają organizatorzy.

W piątek podczas IGRÓW wystąpią m.in. Matt Palmer, Lej Mi Pół, Ewelina Lisowska i Natalia Szroeder.

Alicja Szemplińska w Polsacie sięgnęła po utwór Violetty Villas. "Ma dla mnie sentymentalne znaczenie" INTERIA.PL