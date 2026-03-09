W piątek ruszyła nowa edycja "Must Be The Music". Uczestników muzycznego programu Polsatu ponownie oceniają Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh. Show prowadzą Maciej Rock, Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski.

Ze względu wysoki poziom uczestników, tegoroczną edycję wydłużono o jeden odcinek castingowy. W sumie cały program składać się będzie z 11 odcinków. Półfinały rozegrają się na oczach widzów 1 i 8 maja, a wielki finał show zaplanowano na 15 maja.

"Must Be The Music": Kim jest IGR?

Uczestnicy, którzy otrzymają trzy lub cztery razy TAK, przechodzą do panelu jurorskiego, gdzie wybrani zostaną półfinaliści, a dwójka wykonawców, którzy nie przejdą etapu panelu, otrzymają tak zwane "dzikie karty" od widzów, które będą przepustką do dalszego etapu.

Zwycięzca w nagrodę otrzyma m.in. 250 tys. zł i występ podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie.

W drugim odcinku (piątek, początek godz. 21:00) pojawi się raper IGR, czyli Igor Surma.

"To dla mnie ogromny moment, więc będzie mi mega miło, jeśli będziecie oglądać, trzymać kciuki i wspierać mnie głosując w aplikacji 'Must Be The Music'. W odcinku będziecie mogli zobaczyć nie tylko mój występ - pojawi się też mój przyjaciel Bosiu i moja narzeczona, więc tym bardziej warto oglądać!" - zaprasza uczestnik.

IGR i jego poruszająca historia

Rap stał się przestrzenią, w której może mówić o emocjach, doświadczeniach i ludziach, którzy są dla niego najważniejsi. W 2019 r. życie Igora zmieniło się w jednej chwili.

"Miałem wypadek, potrącił mnie pociąg, bo prawdopodobnie ktoś dorzucił mi coś do drinka. Do dzisiaj sprawa nie jest rozwikłana" - wyznał IGR przed kamerami.

To wydarzenie było dla Igora początkiem jednej z najtrudniejszych prób w jego życiu. W tym samym czasie jego tata - gdy dowiedział się o wypadku syna - zapadł w śpiączkę. Los sprawił, że obaj znajdowali się w tym samym momencie w stanie śpiączki. Kiedy Igor się wybudził, zdążył jeszcze chwilę porozmawiać z ojcem. Niedługo później tata zmarł.

Muzyka stała się dla niego czymś więcej niż pasją - była sposobem na powrót do życia. "Dobrze, że mam głos, to mogę nawijać" - to były pierwsze słowa, jakie wypowiedział IGR po przebudzeniu w szpitalu.

To właśnie tata wcześniej namawiał go, by zgłosił się do programu i pokazał swój talent. W najtrudniejszym czasie Igor nie był jednak sam. Ogromnym wsparciem była dla niego jego narzeczona Wiktoria Popczyk, która towarzyszyła mu w powrocie do zdrowia i do muzyki. To właśnie dla niej powstał autorski utwór "Kochaj mnie nadal", który będzie można usłyszeć w "Must Be The Music". "Dla ciebie przejdę przez piekło, choć przeszedłem już przez jedno, to mogę też przez drugie..." - brzmi początek nagrania.

"Jedynie co mogę powiedzieć, to że nie było łatwo, ale nigdy nie pomyślałam, żeby go zostawić w tym wszystkim. Jesteśmy ze sobą razem od początku do końca. Po tym, co się wydarzyło, trzeba ogromnej siły, żeby z tego wyjść. I za to jestem mu bardzo wdzięczna, że nauczył mnie takiej siły" - wyznała w materiale wideo Wiktoria Popczyk.

IGR w programie najbardziej liczył na opinię Miuosha.

"To był kawał ciebie w tym utworze, to na pewno. Wiem, że w twojej historii wydarzyło się sporo rzeczy, które - na dobrą sprawę - nie złamały ciebie. Nie powinniśmy więc patrzeć na ciebie przychylniejszym okiem tylko dlatego, że świetnie po męsku sobie z nimi radzisz. Ja mogę się odnieść wyłącznie do techniki i refrenu, który momentami niepotrzebnie uciekał..." - skomentował juror muzycznego show Polsatu.

"Straciłem nogi, ale nie pasję do muzyki. (...) zostańcie dla mocnego rapu i szczerych tekstów" - tak IGR przedstawia się na swoim oficjalnym kanale na YouTubie. Najpopularniejszym utworem rapera jest "Wyglądasz tak ładnie" nagrany razem z BosiuSWP (ponad 250 tys. odsłon).

IGR (Igor Surma) i jego poruszająca historia w „Must Be The Music” Polsat