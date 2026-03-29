Honorata Skarbek to popularna influencerka i celebrytka, której kariera rozpoczęła się od mody i muzyki. Ponad 15 lat temu wkroczyła w świat show biznesu dzięki swojemu blogowi modowemu. Niedługo później zdecydowała się podbić także rynek muzyczny. Pod pseudonimem Honey zaskarbiła sobie sympatię słuchaczy przebojami takimi jak "LaLaLove" czy "Nie powiem jak".

Choć udało jej się wydać cztery albumy - debiutancki sprzedał się w nakładzie ponad 15 tys. kopii - zyskać nominacje do prestiżowych nagród, takich jak Kids' Choice Awards, zagrać duże koncerty, m.in. przed Justinem Bieberem w łódzkiej Atlas Arenie oraz wielokrotnie podbić radiowe listy przebojów, z czasem Skarbek odsunęła się od muzyki. Dziś rzadko publikuje nowe utwory, lecz w zamian prężnie rozwija swoje konta w mediach społecznościowych.

Honoratę Skarbek na Instagramie obserwuje ponad 360 tys. osób. Influencerka regularnie publikuje kadry ze swojego życia prywatnego i dzieli się kulisami codzienności - od podróży, przez wyjścia ze znajomymi i eventy, aż po problemy zdrowotne. Artystka zmaga się bowiem z nieuleczalną chorobą jelit, a także łysieniem androgenowym, o czym otwarcie opowiada także w wywiadach.

Honorata Skarbek podzieliła się z fanami kolejnymi informacjami dotyczącymi swojego stanu zdrowia

W mediach społecznościowych Honoraty Skarbek właśnie pojawiła się obszerna relacja dotycząca jej kłopotów ze zdrowiem. Artystka po raz kolejny podzieliła się z odbiorcami trudnym wyznaniem na temat choroby jelit, która utrudnia jej normalne funkcjonowanie. 33-latka przyznała, że zasięgnęła już porady wielu lekarzy, lecz nikt nie jest w stanie jej pomóc.

"Moje jelita od czterech lat niszczą mi życie. (...) Aż chce mi się płakać, jak o tym mówię, bo po prostu nie mogę normalnie żyć. Miałam już w swojej jelitowej karierze kilkunastu specjalistów, lekarzy, dietetyków. Leczyłam się w Polsce, za granicą" - powiedziała Skarbek.

"Wydałam na to już ponad 100 tys. złotych na wszystkie te już desperackie w pewnym momencie próby odzyskania zdrowia i normalnego funkcjonowania, bo przez to jestem tak naprawdę wykluczona z normalnego życia" - dodała rozżalona wokalistka.

Honorata Skarbek zmaga się z poważną chorobą. Od dawna szuka pomocy u różnych specjalistów

Celebrytka podkreśliła w nagraniu, że problemy, o których mówi nie dotyczą wyłącznie jej wyglądu, lecz realnego dyskomfortu. "Za każdym razem, kiedy spożywam jakikolwiek posiłek, pojawia się u mnie wzdęcie, jakbym była w szóstym, ósmym miesiącu ciąży. W ogóle podkreślmy od razu, nie chodzi tutaj o aspekty wizualne" - wyjaśniła.

Honorata ujawniła również, że jakiś czas temu wyjechała do Belgii, aby udać się do kliniki specjalistycznej, w której miała wreszcie znaleźć dla siebie ratunek. Tamtejsi lekarze co prawda rozpoznali jej poważne zaburzenia, lecz nie byli w stanie znaleźć skutecznej metody leczenia. Teraz gwiazda twierdzi, że oddałaby wszystko za pomoc, lecz nie ma już siły zwracać się do kolejnych specjalistów.

"Mi totalnie niszczy to życie i totalnie nie wiem, gdzie na ten moment mogę jeszcze szukać pomocy. Jestem otwarta na każdą możliwość, ale jeśli miałabym podjąć się znowu kolejnego leczenia z kolejnym specjalistą, to po prostu chce mi się rzygać" - podsumowała ze łzami w oczach.

