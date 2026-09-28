Helena Englert nie wytrzymała presji. "Nie radzę sobie z tym"

Helena Englert od początku programu zbiera wysokie noty i jest wymieniana przez widzów w gronie uczestników, którzy mogą dotrzeć do finału. Po ostatnim występie w mediach społecznościowych ponownie pojawiły się zachwyty nad jej tańcem. Tym razem towarzyszyły im jednak przede wszystkim słowa wsparcia.

W odcinku pod hasłem "Wehikuł czasu" aktorka została poproszona o powrót do ważnego momentu ze swojej przeszłości. Wybrała 2025 rok. To właśnie wtedy dyskusje o jej karierze i znanych rodzicach stały się szczególnie głośne.

Krytyka uderzała również w rodzinę Heleny Englert

Jednym z szeroko komentowanych wydarzeń była rola Ofelii w "Hamlecie". Spektakl wyreżyserował Jan Englert pod koniec swojej dyrekcji w Teatrze Narodowym. Dla jego córki wspólna praca była okazją do nauki, jednak w internecie pojawiły się oskarżenia o nepotyzm.

Niektóre wpisy nie ograniczały się do oceny spektaklu ani aktorstwa Englert. Ich autorzy obrażali ją, podważali jej wykształcenie i wygląd, a przy okazji atakowali także jej ojca. Aktorka przyznała, że właśnie ten wymiar krytyki jest dla niej najtrudniejszy.

"Jest mi przykro, jak w komentarzach atakowana jest moja rodzina" - powiedziała w programie. Dodała, że wbrew często powtarzanym radom nie potrafi po prostu przestać przejmować się tym, co czyta na swój temat.

Sytuacja stała się jeszcze trudniejsza po jej występie na Open'er Festival. Wówczas część internautów przekonywała, że również tę szansę miał zapewnić jej Jan Englert.

"To uderzyło we mnie dużo bardziej. Przez tydzień nie wychodziłam z łóżka. Pierwszy telefon był do lekarza, że potrzebuję pomocy. Jestem na lekach od półtora roku. Nie radzę sobie z tym" - wyznała.

"Odbija się to na mojej rodzinie i związku"

Englert zaznaczyła, że internetowa presja nie kończy się w momencie odłożenia telefonu. Jak mówiła, jej skutki odczuwają partner i najbliżsi. W pewnym momencie zaczęła nawet wstydzić się domu, z którego pochodzi, choć jednocześnie chciałaby chronić rodzinę przed kolejnymi atakami.

Nie zamierza jednak rezygnować z aktorstwa ani innych zawodowych planów. "Wybrałam tę pracę z pełną świadomością tego, że tak właśnie będzie się działo. I tak będę to robić. Nikt mi tego nie zabierze" - podkreśliła.

Po zejściu z parkietu dopowiedziała, że nie uważa się za ofiarę i nie chce umniejszać problemom innych osób. "Ludzie mają gorzej. Chcę, żeby to wybrzmiało" - zaznaczyła.

Pod nagraniem z programu widzowie dziękowali Englert za szczerość i przekonywali, że powinna oceniać siebie przez pryzmat własnej pracy, a nie komentarzy dotyczących jej rodziny. Wiele osób typowało ją również do finału "Tańca z Gwiazdami".