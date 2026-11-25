O trudnych przeżyciach Halina Mlynkova opowiedziała w podcaście "Uwaga! MOC" emitowanym przez TVN i prowadzonym przez Darię Górkę. Rozmowa dotyczyła przemocy, której gwiazda miała doświadczyć w pierwszym małżeństwie.

Przyznała, że jeszcze przed ślubem rodzina ją ostrzegała. "Moja rodzina prosiła mnie dzień przed ślubem, żebym tego nie robiła" - opowiadała.

Halina Mlynkova o pierwszym małżeństwie: "Nawet jak się drzwi zamykały, to przestawał ze mną rozmawiać"

Sama jednak nie dostrzegała na początku niepokojących sygnałów i usprawiedliwiała zachowania męża. "Bardzo agresywny wybuch, nie wiadomo, z jakiego powodu, po miłym wieczorze, po miesiącu związku. Nie wiesz dlaczego, nie znasz tego i nie jesteś do tego przyzwyczajona, więc drugiego dnia to tłumaczysz: 'Oj tam, trochę było alkoholu, zmęczony, nic się nie stało. Pewnie jakieś ma problemy'. Nieprawda. To się potem tylko nasila" - tłumaczyła w rozmowie.

Opowiedziała również o tym, co działo się za zamkniętymi drzwiami, mimo tego, że "na zewnątrz" związek uchodził za zgodny i szczęśliwy. "Nawet jak się drzwi zamykały, to przestawał ze mną rozmawiać, na przykład, dlatego że ktoś często pytał mnie o to, co robię, a nie jego. To tak trzy dni trwało, karanie ciszą. To była ulubiona zabawa. Dużo wulgarnych słów, wyzwiska, groźby psychiatrykiem (...). Jak nie wybuchłam, jak mi się udało - a nie było to łatwe - to dopiero byś zobaczyła agresję z drugiej strony. Bo wtedy zostaje ze swoją energią, nie odbiera ci tej twojej, nie widzi cię płaczącej, nie uspokaja się na zasadzie: 'O, dobra, udało mi się'" - mówiła.

Wyznała też, że w najgorszym momencie szukała wsparcia od sąsiadów: "Nikt się nie odezwał, a tam słychać wszystko przez ściany. Podejrzewam, że byli przerażeni, ale co mieli zrobić...". Z zakończeniem małżeństwa piosenkarka zwlekała, bo nie chciała niszczyć rodziny.

Pamiętaj, że jeśli doświadczasz przemocy - fizycznej, psychicznej, ekonomicznej czy seksualnej - lub jesteś jej świadkiem, masz prawo szukać pomocy i wsparcia. Poniżej znajdziesz listę miejsc, w których otrzymasz bezpłatną, dyskretną i profesjonalną pomoc:

• W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia nie wahaj się zadzwonić pod numer alarmowy 112,

• 800 120 002 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej "Niebieska Linia". Działa całodobowo, jest bezpłatne i oferuje wsparcie psychologiczne oraz prawne,

• 116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Bezpłatny i całodobowy numer (oraz czat online), pod którym młode osoby mogą anonimowo porozmawiać o każdym trudnym doświadczeniu,

• 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Całodobowe, bezpłatne wsparcie dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych chcących zgłosić krzywdzenie dziecka,

• 800 107 777 - Całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet, oferujący pomoc prawną i psychologiczną dla kobiet w kryzysie,

• 888 88 33 88 - Telefon wsparcia Fundacji Feminoteka dla kobiet po doświadczeniu przemocy seksualnej (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-19:00),

• 22 230 99 00 - Całodobowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym, gdzie wsparcie otrzymają osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz jego świadkowie,

• 116 123 - Bezpłatny, całodobowy Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dorosłych, jeśli potrzebujesz rozmowy i wsparcia emocjonalnego.



