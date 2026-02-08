Super Bowl jest finałowym meczem sezonu National Football League, dzięki któremu fani sportowych emocji dowiadują się, kto został mistrzem futbolu amerykańskiego w USA. Każdego roku wydarzenie ogląda setki milionów widzów - część na żywo, na stadionie, a inni przed ekranami telewizorów. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, choć żyje nim tak naprawdę cały świat.

Mecz urósł do rangi nie tylko jednego z ważniejszych wydarzeń sportowych, lecz także gigantycznego widowiska medialnego, święta reklamy, popkultury i muzyki. W przerwach meczu emitowane są najdroższe spoty reklamowe, na których powstanie twórcy poświęcają często całe miesiące. Widzowie są świadkami również zwiastunów największych premier filmowych. W ubiegłych latach koszt 30-sekundowego czasu reklamowego podczas Super Bowl miał sięgać nawet 8 mln dolarów.

Halftime Show to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Ameryce! W tym roku scenę przejmie Bad Bunny

Super Bowl co roku przyciąga miliony widzów głównie ze względu na Halftime Show -spektakularny, przepełniony efektami specjalnymi i pokazami tanecznymi występ muzyczny, podczas którego na scenie pojawiają się największe światowe gwiazdy. Na kartach historii imprezy zapisały się show gwiazd takich jak: Beyonce, Rihanna, The Weeknd, Rolling Stones, Madonna czy Bruce Springsteen, a także zeszłoroczny koncert Kendricka Lamara.

W tym roku to Bad Bunny przejmie Halftime Show. Artysta w ostatnich latach zyskał miano "króla latynoskiego trapu", a niedawno zdobył prestiżową nagrodę Grammy w kategorii Album roku, za "Debí tirar más fotos". Teraz pokaże fanom z całego świata, na co stać go na scenie.

Co ciekawe, artysta miał już okazję uczestniczyć w słynnym Halftime Show w 2020 r. Wówczas został gościem specjalnym występu Shakiry oraz Jennifer Lopez.

Koncert Bad Bunny'ego na Super Bowl będzie jedyną okazją dla Amerykanów do zobaczenia show portorykańskiego artysty

Bad Bunny słynie nie tylko ze swoich rytmicznych przebojów, które porywają tłumy, lecz także z działalności na rzecz osób dyskryminowanych przez władzę ze względu na pochodzenie. Publicznie broni Latynosów, którzy zamieszkują Stany Zjednoczone, aby móc żyć i pracować w lepszych warunkach. Jawnie mówi o tym, że jest za niepodległością Portoryko, które obecnie zależne jest od USA. Tuż po premierze swojego ostatniego albumu ogłosił dwumiesięczną rezydencję artystyczną w stolicy Portoryko - San Juan. Zagrał tam 30 koncertów, a dziewięć z nich było zarezerwowanych jedynie dla rezydentów portorykańskich.

W związku z obecnie prowadzoną polityką w Stanach Zjednoczonych z początkiem września Bad Bunny ogłosił, że nie zamierza koncertować w tym państwie. Zbuntował się przeciwko władzy z obawy przed ewentualnymi masowymi zatrzymaniami Latynosów. Jego koncert podczas Super Bowl będzie więc dla większości Amerykanów jedyną okazją, aby zobaczyć show gwiazdora na żywo.

Polacy także będą mieli okazję doświadczyć koncertu Bad Bunny'ego na własnej skórze. Już kilka miesięcy po występie na Super Bowl artysta zawita do Warszawy, gdzie zaśpiewa na Stadionie PGE Narodowym. Będzie to pierwsza wizyta wokalisty w Polsce, a wydarzenie odbędzie się 14 lipca 2026 r.

Kto jeszcze wystąpi podczas Super Bowl 2026?

Oprócz portorykańskiego gwiazdora mecz uświetnią także inni artyści muzyczni, wykonujący hymn narodowy i inne patriotyczne pieśni, mające za zadanie zagrzać sportowców do walki. Na Super Bowl 2026 zobaczymy Charliego Putha, który zainauguruje rozgrywkę - wykona hymn USA "The Star-Spangled Banner". Przed meczem wystąpią także Brandi Carlile z pieśnią "America the Beautiful" oraz Coco Jones z "Lift Every Voice and Sing".

Kiedy i gdzie oglądać Super Bowl 2026?

Tegoroczny Super Bowl LX odbędzie się w niedzielę 8 lutego 2026 r. na Levi's Stadium w Santa Clara w Kalifornii. Początek meczu zaplanowany został na godzinę 18:30 czasu wschodniego, co oznacza, że Polacy będą mogli zacząć go oglądać o godzinie 00:30 w nocy z 8 na 9 lutego.

W finale o mistrzostwo i trofeum Vince'a Lombardiego powalczą drużyny New England Patriots oraz Seattle Seahawks.

Polacy będą mogli zobaczyć mecz w telewizji, a także w internecie. Transmisją zajmie się Polsat oraz kanał sportowy Polsat Sport 1. W sieci relację będzie można śledzić za pośrednictwem serwisu streamingowego Polsat Box Go (wymagana jest subskrypcja).

Sebastian Karpiel-Bułecka o nowej edycji "Must Be The Music". Jakim jest jurorem? INTERIA.PL INTERIA.PL