Grzegorz Skawiński rzadko pokazuje się bez okularów. "Najciekawsze jest to, co niewidoczne"

Od dekad trudno wyobrazić sobie Grzegorza Skawińskiego bez ciemnych okularów. Lider Kombii przyznaje dziś wprost, że stały się one integralną częścią jego artystycznej tożsamości.

"To mój znak rozpoznawczy" - podkreślił w jednej z rozmów, dodając, że publiczność potrzebuje wyraźnych skojarzeń z artystą.

Muzyk nie ukrywa jednak, że w tej historii nie chodzi wyłącznie o estetykę. Jak sam przyznał, w okularach "lepiej się sobie podoba", a bez nich czuje się mniej interesujący wizualnie. Paradoksalnie to właśnie moment ich zdjęcia wywołał jedną z największych reakcji w sieci.

"To jest mój największy hit, który ma chyba 2,6 mln odsłon na TikToku - kiedy na chwilę podniosłem okulary i się okazało, że cała moja twórczość się kompletnie nie liczy, najważniejsze jest to, że pokazałem twarz bez okularów" - zauważył z dystansem.

"Nie można sprzedać wszystkiego"

Za decyzją o noszeniu okularów kryje się także świadoma strategia budowania dystansu. Skawiński przyznaje, że w świecie, w którym granice prywatności praktycznie zanikły, chce zachować choć ich fragment.

"Najciekawsze jest to, co niewidoczne dla oczu, niedopowiedziane - nie można siebie całego sprzedać, bo najciekawsza jest właśnie tajemnica" - tłumaczy.

Artysta nie szczędzi przy tym gorzkich słów pod adresem współczesnej kultury celebryckiej.

"Artyści sprzedają to, jak kroją chleb, jak idą, za przeproszeniem, do kibla… wszystko możesz w internecie zobaczyć. Jest to obrzydliwe" - mówi wprost.

W jego opinii dawniej największe kariery opierały się na niedostępności i aurze tajemnicy. Przywołuje przy tym nazwiska ikon światowej muzyki.

"Kiedyś największe kariery - Michaela Jacksona, Prince'a i innych wielkich artystów - były budowane na tajemnicy. Nie można było zobaczyć, jak wygląda ich dom, co robią prywatnie i to było dużo ciekawsze" - wspomina.

Ucieczka w muzykę

Choć dziś Skawiński uchodzi za jedną z ikon polskiej sceny rockowej, jego droga na szczyt nie była pozbawiona trudnych doświadczeń. W jednym z ostatnich wywiadów po raz pierwszy tak otwarcie opowiedział o dzieciństwie naznaczonym lękiem.

"Moje dzieciństwo nie było kolorowe, wbrew pozorom, bo byłem z lekko dysfunkcyjnej rodziny, ojciec pił. To miało ogromny wpływ na mnie" - wyznał.

Codzienność wypełniał niepokój i poczucie zagrożenia.

"Bałem się, co on zrobi, jak wróci (...) do domu. Duża część mojego dzieciństwa upłynęła więc na lękach, strachach" - dodał.

W tamtym czasie to właśnie muzyka stała się dla niego schronieniem.

"Ta wyobraźnia, ten kolorowy świat w głowie dawały mi odskocznię i ucieczkę. Muzyka była moją ucieczką. To była jedyna rzecz, która dawała mi spokój" - wspomina.

Kariera zamiast życia prywatnego

Artysta, który od lat 70. nie schodzi ze sceny, przyznaje, że intensywna kariera miała swoją cenę. Jedną z nich okazało się życie osobiste.

Skawiński nigdy nie założył rodziny. Dziś mówi o tym bez unikania trudnych emocji.

"Żałuję. Czasami jednak życie tak się ludziom poukłada i nie ma na to rady. Ale to nie jest najważniejsze" - przyznał. Jak podkreśla, swoje uczucia ulokował gdzie indziej.

"Otaczanie się fajnymi ludźmi, przyjaciółmi. No i rozwijanie swojej pasji. Ja swoje uczucia ulokowałem właśnie w pracy i pasji" - tłumaczy.

Choć życie prywatne nie potoczyło się według klasycznego scenariusza, muzyk nigdy nie był całkowicie sam. Ważną rolę odgrywało w nim rodzeństwo - starsza siostra i brat, na których wsparcie mógł liczyć przez lata.

