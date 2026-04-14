Grimes wraca po długiej batalii sądowej z byłym mężem, Elonem Muskiem. Zmieniła się nie do poznania

Zaledwie dwa lata temu, w 2024 roku, koncert Grimes na festiwalu Coachella zapisał się w historii jako jeden z najbardziej pechowych - z powodu ogromnych problemów technicznych zdesperowana artystka nie kryła swojej złości wprost ze sceny. Wydawało się, że szybko tam nie wróci, tymczasem gwiazda postanowiła zaskoczyć.

Grimes wystąpiła na Coachelli Amy Sussman Getty Images

Jak podają źródła z otoczenia piosenkarki, jej najnowszy występ na Coachelli został zorganizowany w absolutnej tajemnicy i dosłownie na ostatnią chwilę. Wokalistka, która nie koncertowała od ponad roku, powróciła w wielkim stylu, prezentując premierowy utwór "Sign From God" nagrany w duecie z Cobrah. Piosenka ma być zapowiedzią zupełnie nowego, długo wyczekiwanego projektu muzycznego, którego kolejne odsłony usłyszymy jeszcze w 2026 roku. Spore poruszenie wywołała również zmiana wizerunku. Artystka pojawiła się na scenie w długich, kręconych włosach, białej koszuli i spodniach garniturowych, co odbiegało od kojarzonych z nią ekscentrycznych kreacji.

Batalia sądowa z Elonem Muskiem w tle

Powrót Grimes do muzyki stanowi swego rodzaju nowy rozdział po trudnym okresie w życiu prywatnym. Jej głośny związek z miliarderem Elonem Muskiem w latach 2018-2022 zaowocował narodzinami trojga dzieci o nietypowych imionach: X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl oraz Techno Mechanicus. Niestety, po rozstaniu ich relacja zamieniła się w batalię sądową.

W 2023 roku artystka pozwała założyciela Tesli i SpaceX, walcząc o prawo do opieki nad maluchami jednocześnie przed sądami w Kalifornii i Teksasie. Sprawa przybrała na sile, gdy wokalistka wyznała, że przez aż pięć miesięcy była siłą odseparowana od jednego z potomków.

Latem ubiegłego roku w sprawę zaangażowała się matka Grimes, która w akcie desperacji opublikowała w sieci otwarty list do zięcia. Kobieta błagała Muska o wydanie paszportów i dokumentów dzieci, by mogły one pożegnać się ze swoją 93-letnią prababcią, przebywającą w hospicjum. "Piszę tutaj, bo to jedyny sposób, by się z tobą skontaktować. Jak wiesz, moja 93-letnia matka jest obecnie w hospicjum. Jestem zaniepokojona, bo dowiedziałam się, że dzieci nie mogą przyjechać, gdyż nie wydajesz im potrzebnych dokumentów paszportowych" - pisała.

