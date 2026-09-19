Claire Mercuri, rzeczniczka Billy'ego Joela, wydała komunikat, w którym potwierdziła, że piosenkarz żyje i pozostaje z nią w kontakcie: "Billy żyje. Właśnie korespondowałam z nim mailowo".

Google usunął błędną datę z wyników wyszukiwania. Firma zaznaczyła, że wpis nie był świadomie wprowadzoną zmianą po stronie serwisu, a na zawartość paneli informacyjnych mogą wpłynąć manipulacje w publicznie dostępnych źródłach danych: "Problem został rozwiązany i nie było to celowe działanie Google. Kiedy ktoś manipuluje przy źródłach informacji, może to wpłynąć na wyniki wyszukiwania".

Ostatnie miesiące to pasmo problemów zdrowotnych

Fałszywy komunikat był szczególnie alarmujący dla fanów, ponieważ artysta niedawno publicznie opowiedział o leczeniu poważnej choroby neurologicznej. U Joela zdiagnozowano wodogłowie normotensyjne - schorzenie związane z gromadzeniem się płynu mózgowo-rdzeniowego i jego naciskiem na mózg. Muzyk odczuwał m.in. problemy z równowagą, pamięcią oraz codziennym funkcjonowaniem.

W rozmowie dla kanału "Billy Joel Channel" w SiriusXM ujawnił, że lekarze wszczepili mu zastawkę odprowadzającą nadmiar płynu. Początkowo miał obawy przed zabiegiem, lecz ostatecznie zdecydował się na operację: "Przeczytałem o tym i zrozumiałem, że może poprawić moją równowagę i pamięć. Nie chcę stracić rozumu. Trudno stwierdzić, co jest kwestią wieku, a co objawem choroby, więc zgodziłem się na operację. Wszczepiono mi zastawkę do mózgu i rzeczywiście poczułem poprawę".

Lekarze zalecili przerwę

Po zabiegu Joel mówił o poprawie pamięci, równowagi i sprawności. Lekarze zalecili mu jednak zrezygnowanie z występów na żywo. Według artysty hałas i obciążenie związane z wykonywaniem rockowej muzyki mogły negatywnie oddziaływać na jego układ nerwowy: "Lekarze wyjaśnili mi, że przez charakter mojej pracy, czyli granie bardzo głośnej muzyki rockowej, każdy koncert był dla mojego mózgu czymś w rodzaju wstrząśnienia. Mogło to prowadzić do uszkodzeń nerwów i utraty kolejnych komórek mózgowych. Wtedy dotarło do mnie, że powinienem na jakiś czas przestać koncertować".