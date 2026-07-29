Glen Hansard nie żyje. Laureat Oscara i lider The Frames miał 56 lat

Glen Hansard urodził się 21 kwietnia 1970 roku w Dublinie. Irlandzki tekściarz, aktor i wokalista był również liderem zespołu The Frames. Laureat Oscara za najlepszą piosenkę skomponowaną do filmu "Once" ("Falling Slowly"), w którym zagrał główną rolę, zginął w środę, 29 lipca 2026 roku.

Glen Hansard nie żyje. "Nic już nie będzie takie samo"

Irlandzki muzyk Glen Hansard zmarł w środę rano po wypadku motocyklowym w Lucan.

Jak wiadomo, gwiazdor wychował się w północnej części Dublinu. Cała jego rodzina od strony mamy jest bardzo muzykalna. Wyprowadził się z domu rodzinnego stosunkowo szybko - niektórzy fani twierdzą, iż chciał skupić się na swojej sztuce i pogłębianiu umiejętności. Posiadał jedenaścioro rodzeństwa.

Co ciekawe, Hansard opuścił szkołę mając 13 lat, aby grać na ulicach Dublina. Po ukończeniu New York Film Academy School of Acting, zagrał gitarzystę Outspana Fostera w filmie Alana Parkera "The Commitments" - rola zagwarantowała mu sławę i większą rozpoznawalność. W 2003 był prezenterem w programie "Other Voices", który pokazywał irlandzkie talenty w RTÉ.

Choć szczegóły śmierci gwiazdora nie są jeszcze znane, fani muzyka już zaczęli opłakiwać swojego idola. "Nie mogę w to uwierzyć", "Nic już nie będzie takie samo", "Życie jest za kruche, spoczywaj Glen" - piszą na portalu X.