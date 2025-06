34. edycję Festiwalu Kultury Żydowskiej zaplanowano w dniach 25-29 czerwca. Przedostatniego dnia festiwalu miał odbyć się koncert Szalom . Pierwotnie ten koncert odbywał się na ul. Szerokiej na Kazimierzu, a zagraniczne media obwołały go "żydowskim Woodstockiem".

"Przestrzeń powietrzna Izraela jest zamknięta, na skutek czego żaden z bardzo wielu zaproszonych artystów izraelskich nie ma żadnej możliwości przyjazdu do Polski, do Krakowa. Świadomi, że nic w tej sytuacji nie możemy zrobić - odwołujemy koncert" - dodaje Janusz Makuch.

Na placu Wolnica w tym roku mieli wystąpić: zespół Boom Pam z Tel Awiwu, Mała Orkiestra Dancingowa, klarnecista jazzowy i klezmerski z Brooklynu Michael Winograd oraz trębacz i kompozytor Frank London. Ten ostatni pojawi się dwukrotnie w synagodze Tempel (25 czerwca i 27 czerwca - z projektem Frank London's In the City of God). Z kolei Michael Winograd zagra w tym samym miejscu 26 czerwca.